Главная Новости дня Путин заявил, что повысит уровень делегации на переговорах

Ua ru
Дата публикации 3 сентября 2025 18:01
Переговоры Украины и РФ — Путин повысит уровень делегации
Российский диктатор Владимир Путин. Фото: REUTERS

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что якобы готов повысить уровень делегации на переговорах с Украиной. Однако называть конкретные фамилии он отказался.

Об этом глава Кремля заявил росСМИ по итогам поездки в Китай.

Что сказал Путин о переговорах с Украиной

"Если возникнет необходимость что-то сделать в направлении повышения уровня переговоров, доведения его до политического уровня, мы к этому готовы", — заявил диктатор.

Путин отказался называть конкретные фамилии, но сказал, что РФ "готова повысить делегацию до действительно высокого политического уровня".

"Я доволен работой Мединского, если будет необходимость повысить уровень переговорной группы, то мы готовы", — сказал глава Кремля.

Кроме того, диктатор отметил, что "можно договориться о приемлемом варианте прекращения конфликта, если здравый смысл возьмет верх".

"Мы видим настрой действующей администрации США, видим призывы найти эти решения, видим свет в конце тоннеля, если нет, то придется решить все вооруженным путем", — заявил Владимир Путин.

Напомним, ранее Путин предложил Зеленскому встречу в Москве, однако он сомневается в целесообразности такого диалога.

В то же время Дональд Трамп пригрозил Путину за отказ от переговоров с Зеленским. За это для российского диктатора могут быть "определенные последствия".

владимир путин переговоры делегация перемирие война в Украине
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
