Переговори України і РФ — Путін підвищить рівень делегації

Російський диктатор Володимир Путін. Фото: REUTERS

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що нібито готовий підвищити рівень делегації на переговорах з Україною. Однак називати конкретні прізвища він відмовився.

Про це очільник Кремля заявив росЗМІ за підсумками поїздки в Китай.

Що сказав Путін про переговори з Україною

"Якщо виникне необхідність щось зробити в напрямку підвищення рівня переговорів, доведення його до політичного рівня, ми до цього готові", — заявив диктатор.

Путін відмовився називати конкретні прізвища, але сказав, що РФ "готова підвищити делегацію до дійсно високого політичного рівня".

"Я задоволений роботою Мединського, але якщо буде необхідність підвищити рівень переговорної групи, то ми готові", — сказав очільник Кремля.

Крім того, диктатор зазначив, що "можна домовитися про прийнятний варіант припинення конфлікту, якщо здоровий глузд візьме вгору".

"Ми бачимо настрій чинної адміністрації США, бачимо заклики знайти ці рішення, бачимо світло в кінці тунелю. Якщо ні, то доведеться вирішити все збройним шляхом", — заявив Володимир Путін.

Нагадаємо, раніше Путін запропонував Зеленському зустріч у Москві. Однак він сумнівається у доцільності такого діалогу.

Водночас Дональд Трамп пригрозив Путіну за відмову від переговорів із Зеленським. За це для російського диктатора можуть бути "певні наслідки".