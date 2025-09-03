Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Путін заявив, що підвищить рівень делегації на переговорах

Путін заявив, що підвищить рівень делегації на переговорах

Ua ru
Дата публікації: 3 вересня 2025 18:01
Переговори України і РФ — Путін підвищить рівень делегації
Російський диктатор Володимир Путін. Фото: REUTERS

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що нібито готовий підвищити рівень делегації на переговорах з Україною. Однак називати конкретні прізвища він відмовився.

Про це очільник Кремля заявив росЗМІ за підсумками поїздки в Китай.

Реклама
Читайте також:

Що сказав Путін про переговори з Україною

"Якщо виникне необхідність щось зробити в напрямку підвищення рівня переговорів, доведення його до політичного рівня, ми до цього готові", — заявив диктатор.

Путін відмовився називати конкретні прізвища, але сказав, що РФ "готова підвищити делегацію до дійсно високого політичного рівня". 

"Я задоволений роботою Мединського, але якщо буде необхідність підвищити рівень переговорної групи, то ми готові", — сказав очільник Кремля. 

Крім того, диктатор зазначив, що "можна домовитися про прийнятний варіант припинення конфлікту, якщо здоровий глузд візьме вгору". 

"Ми бачимо настрій чинної адміністрації США, бачимо заклики знайти ці рішення, бачимо світло в кінці тунелю. Якщо ні, то доведеться вирішити все збройним шляхом", — заявив Володимир Путін.

Нагадаємо, раніше Путін запропонував Зеленському зустріч у Москві. Однак він сумнівається у доцільності такого діалогу. 

Водночас Дональд Трамп пригрозив Путіну за відмову від переговорів із Зеленським. За це для російського диктатора можуть бути "певні наслідки". 

володимир путін переговори делегація перемир'я війна в Україні
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації