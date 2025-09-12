Видео
Стало известно, когда встретятся Трамп и Путин

Стало известно, когда встретятся Трамп и Путин

Ua ru
Дата публикации 12 сентября 2025 23:41
Путин и Трамп могут встретиться на саммите АСЕАН в октябре 2025 года
Владимир Путин и Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп и глава Кремля Владимир Путин встретятся на саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Он состоится уже в октябре в Куала-Лумпуре.

Об этом заявил премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим, сообщает агентство Bernama.

Читайте также:

Когда и где может быть новая встреча Путина и Трампа

По словам премьера Малайзии, среди участников 47-го саммита АСЕАН в октябре ожидаются президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин. Также в Куала-Лумпур приедут премьер Госсовета Китая Ли Цян, президент Бразилии Лула да Силва и президент ЮАР Сирил Рамафоса.

Также Анвар Ибрагим проинформировал, что Малайзия представит на саммите свою стратегию развития полупроводниковой отрасли, чтобы привлечь иностранные инвестиции и закрепить позиции страны в глобальной цепи поставок. Он добавил, что особый акцент будет сделан на штате Саравак как центре для производства чипов.

Напомним, что в ночь на 16 августа Трамп провел с Путиным саммит на Аляске. После этого лидер США принял в Белом президента Украины Владимира Зеленского и ряд европейских лидеров, после чего ожидалась встреча глав государств Украины и РФ. Однако в России начали говорить, что не Путин не обещал Трампу встретиться с Зеленским.

В пятницу, 12 сентября, представитель Кремля Дмитрий Песков заявил о паузе в переговорах между Украиной и Россией. Также он сказал, что не стоит ожидать быстрых результатов от переговорного процесса по Украине.

В этот же день Трамп заявил, что планирует усилить давление на Путина. В частности, он анонсировал существенный удар по экономике Кремля.

Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
