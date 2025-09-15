ЄС не може повністю відмовитись від нафти РФ, тому Трамп не буде запроваджувати санкції та сваритись із Путіним

Президент США Дональд Трамп та диктатор РФ Путін. Фото: Reuters

Як відомо, президент США Дональд Трамп назвав умови, за якими він посилить санкції проти Кремля. Проте політологи вважають, що Трамп закликаючи ЄС припинити купувати російську нафту, таким чином підстраховує себе, щоб не сваритись з Путіним.

Таку думку у своєму аналітичному матеріалі 14 вересня публікує The New York Times.

Чому умови Трампа не може виконати Європа

Видання зазначає, що ця умова майже напевно не буде виконана. В Європі є деякі країни, які блокують будь-яке питання санкцій чи резолюцій допоки не отримають дозвіл купувати російські газ чи нафту по вигідній ціні.

"Найбільшим європейським покупцем російської нафти є країна з автократичним лідером, яким захоплюється Трамп — це Угорщина", — пише NYT.

Крім того, видання нагадує, що Туреччина також користується дешевими російськими енергоносіями й зупинятись не збирається.

Більшість інших європейських країн значно скоротили імпорт російської нафти. Однак деякі все ще покладаються на російський природний газ, про що Трамп не згадував.

Він також закликав країни колективно запровадити тарифи на Китай у розмірі від 50 до 100 відсотків. Без цього, за його словами, країни НАТО "марнують" час Сполучених Штатів.

Знаючи подібну ситуацію, вважають у NYT, Трамп спеціально висунув подібні умови до ЄС. Це дозволить Трампу не посилювати санкції проти Путіна і звинуватити у ситуації саме європейців.

Нагадаємо, сенатор-республіканець Ліндсі Грем вважає, що поточні санкції проти Росії не діють. Політик закликав Європу не купувати нафту у РФ та запровадити мита проти Китаю та Індії.

