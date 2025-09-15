Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакЕксклюзивКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу-бізнесАрміяШоу та зіркиЕкономікаПсихологіяTravelПромоКіно та серіалиГороскопЄвробаченняВалютаВійськоITЗіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаСьогодніМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1ПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономісткухняЛайфстайлLifeМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризмДім 2024ЛьвівПолітикаСвята

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Не хоче накладати санкції на РФ — яку лазівку вигадав Трамп

Не хоче накладати санкції на РФ — яку лазівку вигадав Трамп

Ua ru
Дата публікації: 15 вересня 2025 06:55
ЄС не може повністю відмовитись від нафти РФ, тому Трамп не буде запроваджувати санкції та сваритись із Путіним
Президент США Дональд Трамп та диктатор РФ Путін. Фото: Reuters

Як відомо, президент США Дональд Трамп назвав умови, за якими він посилить санкції проти Кремля. Проте політологи вважають, що Трамп закликаючи ЄС припинити купувати російську нафту, таким чином підстраховує себе, щоб не сваритись з Путіним.

Таку думку у своєму аналітичному матеріалі 14 вересня публікує The New York Times.

Реклама
Читайте також:

Чому умови Трампа не може виконати Європа

Видання зазначає, що ця умова майже напевно не буде виконана. В Європі є деякі країни, які блокують будь-яке питання санкцій чи резолюцій допоки не отримають дозвіл купувати російські газ чи нафту по вигідній ціні.

"Найбільшим європейським покупцем російської нафти є країна з автократичним лідером, яким захоплюється Трамп — це Угорщина", — пише NYT.

Крім того, видання нагадує, що Туреччина також користується дешевими російськими енергоносіями й зупинятись не збирається. 

Більшість інших європейських країн значно скоротили імпорт російської нафти. Однак деякі все ще покладаються на російський природний газ, про що Трамп не згадував.

Він також закликав країни колективно запровадити тарифи на Китай у розмірі від 50 до 100 відсотків. Без цього, за його словами, країни НАТО "марнують" час Сполучених Штатів.

Знаючи подібну ситуацію, вважають у NYT, Трамп спеціально висунув подібні умови до ЄС. Це дозволить Трампу не посилювати санкції проти Путіна і звинуватити у ситуації саме європейців. 

Нагадаємо, сенатор-республіканець Ліндсі Грем вважає, що поточні санкції проти Росії не діють. Політик закликав Європу не купувати нафту у РФ та запровадити мита проти Китаю та Індії. 

Раніше повідомлялось, що голова Офісу президента Андрій Єрмак взяв участь у конференції, яка призначена розробці стратегій силового тиску на РФ

санкції проти Росії Європейський союз володимир путін Дональд Трамп нафта
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації