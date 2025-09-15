Сенатор-республіканець Грем вважає, що ЄС треба тиснути на Китай та Індію, щоб вони припинили купувати нафту РФ

Сенатор Ліндсі Грем. Фото: Reuters

Сенатор-республіканець Ліндсі Грем, висловив свою думку щодо неефективності поточних санкцій проти Росії. Політик закликає діяти інакше.

Про це Ліндсі Грем заявив 15 вересня в інтерв'ю NBC News.

Як лишити Кремль грошей на думку Грема

Республіканець вважає, що попри застосування всіх можливих обмежень, Росія знайшла шляхи їх обійти. Саме тому його законопроєкт передбачає введення додаткових санкцій проти країн, які продовжують купувати російські товари, зокрема нафту.

"Трамп ввів 25% мито на індійські товари в США через купівлю дешевої російської нафти. Тепер він береться за Китай. Вчора він закликав європейських союзників по НАТО ввести тарифи на китайські товари до 100%. Настав час Європі підтримати підхід Трампа", — заявив Грем.

Окрім цього, Грехем закликав європейських союзників доєднатися до США у питанні запровадження санкцій проти Індії та Китаю. Він підтримав позицію колишнього президента США Дональда Трампа, який раніше ввів 25% мито на індійські товари через їхню покупку російської нафти.

