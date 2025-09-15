Відео
Санкції проти РФ не діють, треба натиснути на інші країни — Грем

Санкції проти РФ не діють, треба натиснути на інші країни — Грем

Ua ru
Дата публікації: 15 вересня 2025 01:49
Сенатор-республіканець Грем вважає, що ЄС треба тиснути на Китай та Індію, щоб вони припинили купувати нафту РФ
Сенатор Ліндсі Грем. Фото: Reuters

Сенатор-республіканець Ліндсі Грем, висловив свою думку щодо неефективності поточних санкцій проти Росії. Політик закликає діяти інакше. 

Про це Ліндсі Грем заявив 15 вересня в інтерв'ю NBC News.

Читайте також:

Як лишити Кремль грошей на думку Грема

Республіканець вважає, що попри застосування всіх можливих обмежень, Росія знайшла шляхи їх обійти. Саме тому його законопроєкт передбачає введення додаткових санкцій проти країн, які продовжують купувати російські товари, зокрема нафту.

"Трамп ввів 25% мито на індійські товари в США через купівлю дешевої російської нафти. Тепер він береться за Китай. Вчора він закликав європейських союзників по НАТО ввести тарифи на китайські товари до 100%. Настав час Європі підтримати підхід Трампа", — заявив Грем. 

Окрім цього, Грехем закликав європейських союзників доєднатися до США у питанні запровадження санкцій проти Індії та Китаю. Він підтримав позицію колишнього президента США Дональда Трампа, який раніше ввів 25% мито на індійські товари через їхню покупку російської нафти.

Раніше повідомлялось, що голова Офісу президента Андрій Єрмак взяв участь у конференції, яка призначена розробці стратегій силового тиску на РФ

Також повідомлялось, що Дональд Трамп запровадив нові обмеження проти компаній, які допомагали Росії обходити санкції. Серед переліку китайські та турецькі компанії.

Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
