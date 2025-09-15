Сенатор-республиканец Грэм считает, что ЕС надо надавить на Китай и Индию, чтобы они прекратили покупать нефть РФ

Сенатор Линдси Грэм. Фото: Reuters

Сенатор-республиканец Линдси Грэм, высказал свое мнение относительно неэффективности текущих санкций против России. Политик призывает действовать иначе.

Об этом Линдси Грэм заявил 15 сентября в интервью NBC News.

Реклама

Читайте также:

Как лишить Кремль денег по мнению Грэма

Республиканец считает, что несмотря на применение всех возможных ограничений, Россия нашла пути их обойти. Именно поэтому его законопроект предусматривает введение дополнительных санкций против стран, которые продолжают покупать российские товары, в частности нефть.

"Трамп ввел 25% пошлину на индийские товары в США из-за покупки дешевой российской нефти. Теперь он берется за Китай. Вчера он призвал европейских союзников по НАТО ввести тарифы на китайские товары до 100%. Пришло время Европе поддержать подход Трампа", — заявил Грэм.

Кроме этого, Грэм призвал европейских союзников присоединиться к США в вопросе введения санкций против Индии и Китая. Он поддержал позицию бывшего президента США Дональда Трампа, который ранее ввел 25% пошлину на индийские товары из-за их покупки российской нефти.

Ранее сообщалось, что глава Офиса президента Андрей Ермак принял участие в конференции, которая предназначена разработке стратегий силового давления на РФ.

Также сообщалось, что Дональд Трамп ввел новые ограничения против компаний, которые помогали России обходить санкции. Среди перечня китайские и турецкие компании.