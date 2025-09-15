Видео
Главная Новости дня Не хочет усиливать санкции против РФ — какую лазейку нашел Трамп

Не хочет усиливать санкции против РФ — какую лазейку нашел Трамп

Ua ru
Дата публикации 15 сентября 2025 06:55
ЕС не может полностью отказаться от нефти РФ, поэтому Трамп не будет вводить санкции и ссориться с Путиным
Президент США Дональд Трамп и диктатор РФ Путин. Фото: Reuters

Как известно, президент США Дональд Трамп назвал условия, при которых он усилит санкции против Кремля. Однако политологи считают, что Трамп призывая ЕС прекратить покупать российскую нефть, таким образом подстраховывает себя, чтобы не ссориться с Путиным.

Такое мнение в своем аналитическом материале 14 сентября публикует The New York Times.

Читайте также:

Почему условия Трампа не может выполнить Европа

Издание отмечает, что это условие почти наверняка не будет выполнено. В Европе есть некоторые страны, которые блокируют любой вопрос санкций или резолюций пока не получат разрешение покупать российские газ или нефть по выгодной цене.

"Крупнейшим европейским покупателем российской нефти является страна с автократическим лидером, которым восхищается Трамп - это Венгрия", — пишет NYT.

Кроме того, издание напоминает, что Турция также пользуется дешевыми российскими энергоносителями и останавливаться не собирается.

Большинство других европейских стран значительно сократили импорт российской нефти. Однако некоторые все еще полагаются на российский природный газ, о чем Трамп не упоминал.

Он также призвал страны коллективно ввести тарифы на Китай в размере от 50 до 100 процентов. Без этого, по его словам, страны НАТО "теряют" время Соединенных Штатов.

Зная подобную ситуацию, считают в NYT, Трамп специально выдвинул подобные условия к ЕС. Это позволит Трампу не усиливать санкции против Путина и обвинить в ситуации именно европейцев.

Напомним, сенатор-республиканец Линдси Грэм считает, что текущие санкции против России не действуют. Политик призвал Европу не покупать нефть у РФ и ввести пошлины против Китая и Индии.

Ранее сообщалось, что глава Офиса президента Андрей Ермак принял участие в конференции, которая предназначена разработке стратегий силового давления на РФ.

санкции против России Европейский союз владимир путин Дональд Трамп нефть
Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
