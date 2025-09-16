Зеленський просить США про ППО і нові санкції і звернувся до Трампа

Президент України Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Alina Smutko

Президент України Володимир Зеленський закликав Дональда Трампа зайняти чітку позицію та зробити особисті кроки для того, щоб зупинити Володимира Путіна й покласти край війні в Україні.

Про це Володимир Зеленський сказав в інтерв'ю Sky News.

Зеленський сподівається на сильні рішення Трампа

Глава держави наголосив, що Сполучені Штати мають достатньо потужностей і ресурсів, аби ухвалювати незалежні рішення і впливати на перебіг війни. Зокрема, Зеленський заявив, що Вашингтон може надати Україні достатню кількість систем протиповітряної оборони, адже має їх у розпорядженні більше, ніж потрібно.

Він також висловив упевненість, що США спроможні запровадити настільки жорсткі санкції, які завдадуть відчутного удару по російській економіці. За словами президента, Європейський Союз уже ухвалив 18 пакетів санкцій, однак вирішального кроку з боку США досі бракує.

"Я впевнений, що США можуть застосувати достатні санкції, щоб завдати шкоди російській економіці, до того ж Дональд Трамп має достатньо сили, щоб Путін його боявся. Європа вже ввела 18 пакетів санкцій проти Росії. І все, чого зараз бракує. Це сильний пакет санкцій від США", — підкреслив Зеленський.

Нагадаємо, вчора, 15 вересня, Володимир Зеленський анонсував активну участь України у дипломатичних процесах на Генасамблеї ООН. Зокрема, він закликатиме партнерів посилити захист країни.

Також Володимир Зеленський розкритикував двосторонній саміт Путіна та Трампа на Алясці.

Тим часом Дональд Трамп нещодавно заявив, що хоче взяти на особистий контроль переговори.

А нещодавно у ЗМІ з'явилась інформація від анонімних джерел, що Трампр засумнівався у власній здатності впливати на Путіна.