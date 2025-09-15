Україна готує активний тиждень дипломатії у Генасамблеї ООН

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Зеленський/Telegram

Україна готує активний тиждень дипломатії на майданчику Генеральної Асамблеї ООН, щоб дати новий поштовх міжнародним рішенням. Київ координує дії з європейськими партнерами, аби посилити тиск на Росію та змусити її припинити війну.

Про це Зеленський повідомив в офіційному Telegram-каналі у понеділок, 15 вересня.

Україна готує тиждень дипломатії в ООН

Україна планує активний тиждень дипломатії на Генасамблеї ООН, який має стати поштовхом для ухвалення рішень щодо посилення тиску на Росію. Зеленський повідомив, що зараз триває інтенсивна робота з європейськими лідерами, аби усі кроки були скоординовані. Очікується, що Президент США Дональд Трамп відвідає Європу напередодні засідання.

"І якщо на затягування війни Росією немає дійсно відчутної відповіді світу, якщо санкції і тарифи відкладаються, якщо російська армія безкарно запускає дрони вже й по Польщі, це Путін і надалі сприйматиме як дозвіл воювати", — зазначив Зеленський.

Він подякував партнерам, які діють рішуче й підтримують Україну. Глава держави підкреслив, що тиждень Генасамблеї ООН стане майданчиком для вироблення рішень, які наблизять кінець війни. Президент закликає партнерів не зволікати з санкціями й тарифами проти Росії.

Окрім того Україна планує активну зовнішньополітичну роботу у другій половині вересня та жовтні. Головними пріоритетами залишаються постачання систем ППО, ракети до них, а також виконання всіх домовленостей із партнерами у Вашингтоні та Парижі.

"Перед зимою ми маємо виконати на сто відсотків кожну домовленість щодо постачання систем ППО, щодо ракет до них, а також контракти на закупівлю. Фінанси на дрони – щоб наш потенціал виробництва був заповнений", — наголосив Зеленський.

Було заслухано доповідь міністра оборони України Дениса Шмигаля щодо ключових кроків, які необхідно зробити найближчим часом. В рамках програми PURL закладено понад 2 мільярди доларів, ще 1,5 мільярда оголошені, і ці кошти підуть на закупівлю зброї та систем ППО, зокрема "петріотів".

"Ми дали партнерам серйозні можливості не лише інвестувати у виробництво в Україні — і наші дрони дійсно доводять свою ефективність, — але також ми готуємо розбудову промислових комплексів на території партнерів. Це наші спільні з ними виробництва", — підкреслив глава держави.

Робота триває також із балтійськими країнами та державами Західної Європи — Нідерландами, Німеччиною, Великою Британією, і Україна розраховує на розширення цієї співпраці.

Нагадаємо, що президентка Генасамблеї ООН Анналена Бербок заявила про можливість відправлення миротворчої місії до України для підтримання миру після завершення війни.

Раніше ми також інформували, що США на засіданні Ради Безпеки ООН наголосили на готовності захищати союзників по НАТО.