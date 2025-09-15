Видео
Главная Новости дня Украина ждет решений ООН по санкциям и ПВО — Зеленский

Украина ждет решений ООН по санкциям и ПВО — Зеленский

Ua ru
Дата публикации 15 сентября 2025 19:52
Украина готовит активную неделю дипломатии в Генассамблее ООН
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Зеленский/Telegram

Украина готовит активную неделю дипломатии на площадке Генеральной Ассамблеи ООН, чтобы дать новый толчок международным решениям. Киев координирует действия с европейскими партнерами, чтобы усилить давление на Россию и заставить ее прекратить войну.

Об этом Зеленский сообщил в официальном Telegram-канале в понедельник, 15 сентября.

Читайте также:

Украина готовит неделю дипломатии в ООН

Украина планирует активную неделю дипломатии на Генассамблее ООН, которая должна стать толчком для принятия решений по усилению давления на Россию. Зеленский сообщил, что сейчас идет интенсивная работа с европейскими лидерами, чтобы все шаги были скоординированы. Ожидается, что Президент США Дональд Трамп посетит Европу накануне заседания.

"И если на затягивание войны Россией нет действительно ощутимого ответа мира, если санкции и тарифы откладываются, если российская армия безнаказанно запускает дроны уже и по Польше, это Путин и в дальнейшем будет воспринимать как разрешение воевать", — отметил Зеленский.

Он поблагодарил партнеров, которые действуют решительно и поддерживают Украину. Глава государства подчеркнул, что неделя Генассамблеи ООН станет площадкой для выработки решений, которые приблизят конец войны. Президент призывает партнеров не медлить с санкциями и тарифами против России.

Кроме того, Украина планирует активную внешнеполитическую работу во второй половине сентября и октябре. Главными приоритетами остаются поставки систем ПВО, ракеты к ним, а также выполнение всех договоренностей с партнерами в Вашингтоне и Париже.

"Перед зимой мы должны выполнить на сто процентов каждую договоренность по поставкам систем ПВО, по ракетам к ним, а также контракты на закупку. Финансы на дроны - чтобы наш потенциал производства был заполнен", — подчеркнул Зеленский.

Был заслушан доклад министра обороны Украины Дениса Шмыгаля относительно ключевых шагов, которые необходимо сделать в ближайшее время. В рамках программы PURL заложено более 2 миллиардов долларов, еще 1,5 миллиарда объявлены, и эти средства пойдут на закупку оружия и систем ПВО, в частности "петриотов".

"Мы дали партнерам серьезные возможности не только инвестировать в производство в Украине - и наши дроны действительно доказывают свою эффективность, - но также мы готовим развитие промышленных комплексов на территории партнеров. Это наши совместные с ними производства", — подчеркнул глава государства.

Работа продолжается также с балтийскими странами и государствами Западной Европы - Нидерландами, Германией, Великобританией, и Украина рассчитывает на расширение этого сотрудничества.

Напомним, что президент Генассамблеи ООН Анналена Бербок заявила о возможности отправки миротворческой миссии в Украину для поддержания мира после завершения войны.

Ранее мы также информировали, что США на заседании Совета Безопасности ООН отметили готовность защищать союзников по НАТО.

Владимир Зеленский ООН Дональд Трамп Европа ЕС дипломатия
Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
