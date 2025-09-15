Украина готовит активную неделю дипломатии в Генассамблее ООН

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Зеленский/Telegram

Украина готовит активную неделю дипломатии на площадке Генеральной Ассамблеи ООН, чтобы дать новый толчок международным решениям. Киев координирует действия с европейскими партнерами, чтобы усилить давление на Россию и заставить ее прекратить войну.

Об этом Зеленский сообщил в официальном Telegram-канале в понедельник, 15 сентября.

Украина планирует активную неделю дипломатии на Генассамблее ООН, которая должна стать толчком для принятия решений по усилению давления на Россию. Зеленский сообщил, что сейчас идет интенсивная работа с европейскими лидерами, чтобы все шаги были скоординированы. Ожидается, что Президент США Дональд Трамп посетит Европу накануне заседания.

"И если на затягивание войны Россией нет действительно ощутимого ответа мира, если санкции и тарифы откладываются, если российская армия безнаказанно запускает дроны уже и по Польше, это Путин и в дальнейшем будет воспринимать как разрешение воевать", — отметил Зеленский.

Он поблагодарил партнеров, которые действуют решительно и поддерживают Украину. Глава государства подчеркнул, что неделя Генассамблеи ООН станет площадкой для выработки решений, которые приблизят конец войны. Президент призывает партнеров не медлить с санкциями и тарифами против России.

Кроме того, Украина планирует активную внешнеполитическую работу во второй половине сентября и октябре. Главными приоритетами остаются поставки систем ПВО, ракеты к ним, а также выполнение всех договоренностей с партнерами в Вашингтоне и Париже.

"Перед зимой мы должны выполнить на сто процентов каждую договоренность по поставкам систем ПВО, по ракетам к ним, а также контракты на закупку. Финансы на дроны - чтобы наш потенциал производства был заполнен", — подчеркнул Зеленский.

Был заслушан доклад министра обороны Украины Дениса Шмыгаля относительно ключевых шагов, которые необходимо сделать в ближайшее время. В рамках программы PURL заложено более 2 миллиардов долларов, еще 1,5 миллиарда объявлены, и эти средства пойдут на закупку оружия и систем ПВО, в частности "петриотов".

"Мы дали партнерам серьезные возможности не только инвестировать в производство в Украине - и наши дроны действительно доказывают свою эффективность, - но также мы готовим развитие промышленных комплексов на территории партнеров. Это наши совместные с ними производства", — подчеркнул глава государства.

Работа продолжается также с балтийскими странами и государствами Западной Европы - Нидерландами, Германией, Великобританией, и Украина рассчитывает на расширение этого сотрудничества.

