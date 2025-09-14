Миротворці ООН можуть бути в Україні — заява Анналени Бербок

Бербок відповіла, чи можлива відправка миротворців ООН до України
Президентка Генасамблеї ООН Анналена Бербок повідомила, що миротворці можуть бути направлені до України для забезпечення післявоєнного миру. Водночас остаточне рішення залежить від підтримки більшості країн-членів і можливого вето Росії в Раді Безпеки.
Про це голова Генасамблеї ООН заявила у інтерв'ю Bild.
Бербок про відправку миротворців до України
Президентка наголосила, що миротворчі операції сьогодні є "необхідними як ніколи раніше, і не лише для Європи".
"Якщо буде укладено мирну угоду, її потрібно максимально захистити. І якщо більшість країн-членів вважатиме, що для цього потрібні блакитні каски, то, сподіваюся, це допоможе забезпечити тривалий мир. Але першочергово необхідно провести мирні переговори", — підкреслила вона.
Водночас перспектива місії в Україні напряму залежить від Росії, адже країна-агресорка може заблокувати рішення Ради Безпеки ООН, скориставшись правом вето.
