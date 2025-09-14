Миротворці ООН можуть бути в Україні — заява Анналени Бербок

Анналена Бербок. Фото: Reuters

Президентка Генасамблеї ООН Анналена Бербок повідомила, що миротворці можуть бути направлені до України для забезпечення післявоєнного миру. Водночас остаточне рішення залежить від підтримки більшості країн-членів і можливого вето Росії в Раді Безпеки.

Про це голова Генасамблеї ООН заявила у інтерв'ю Bild.

Бербок про відправку миротворців до України

Президентка наголосила, що миротворчі операції сьогодні є "необхідними як ніколи раніше, і не лише для Європи".

"Якщо буде укладено мирну угоду, її потрібно максимально захистити. І якщо більшість країн-членів вважатиме, що для цього потрібні блакитні каски, то, сподіваюся, це допоможе забезпечити тривалий мир. Але першочергово необхідно провести мирні переговори", — підкреслила вона.

Водночас перспектива місії в Україні напряму залежить від Росії, адже країна-агресорка може заблокувати рішення Ради Безпеки ООН, скориставшись правом вето.

