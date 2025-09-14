Миротворцы ООН могут быть в Украине — заявление Анналены Бербок

Анналена Бербок. Фото: Reuters

Президент Генассамблеи ООН Анналена Бербок сообщила, что миротворцы могут быть направлены в Украину для обеспечения послевоенного мира. В то же время окончательное решение зависит от поддержки большинства стран-членов и возможного вето России в Совете Безопасности.

Об этом председатель Генассамблеи ООН заявила в интервью Bild.

Бербок об отправке миротворцев в Украину

Президент подчеркнула, что миротворческие операции сегодня являются "необходимыми как никогда ранее, и не только для Европы".

"Если будет заключено мирное соглашение, его нужно максимально защитить. И если большинство стран-членов будет считать, что для этого нужны голубые каски, то, надеюсь, это поможет обеспечить длительный мир. Но в первую очередь необходимо провести мирные переговоры", — подчеркнула она.

В то же время перспектива миссии в Украине напрямую зависит от России, ведь страна-агрессор может заблокировать решение Совета Безопасности ООН, воспользовавшись правом вето.

