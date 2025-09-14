Видео
Бербок ответила, возможна ли отправка миротворцев ООН в Украину

Бербок ответила, возможна ли отправка миротворцев ООН в Украину

Дата публикации 14 сентября 2025 16:33
Миротворцы ООН могут быть в Украине — заявление Анналены Бербок
Анналена Бербок. Фото: Reuters

Президент Генассамблеи ООН Анналена Бербок сообщила, что миротворцы могут быть направлены в Украину для обеспечения послевоенного мира. В то же время окончательное решение зависит от поддержки большинства стран-членов и возможного вето России в Совете Безопасности.

Об этом председатель Генассамблеи ООН заявила в интервью Bild.

Читайте также:

Бербок об отправке миротворцев в Украину

Президент подчеркнула, что миротворческие операции сегодня являются "необходимыми как никогда ранее, и не только для Европы".

"Если будет заключено мирное соглашение, его нужно максимально защитить. И если большинство стран-членов будет считать, что для этого нужны голубые каски, то, надеюсь, это поможет обеспечить длительный мир. Но в первую очередь необходимо провести мирные переговоры", — подчеркнула она.

В то же время перспектива миссии в Украине напрямую зависит от России, ведь страна-агрессор может заблокировать решение Совета Безопасности ООН, воспользовавшись правом вето.

Напомним, ранее президент Финляндии Александр Стубб назвал "самую мощную" гарантию безопасности для Украины.

А также мы писали, что в Конгрессе США нашли способ, как ввести новые санкции против России.

ООН Анналена Бербок война в Украине миротворцы
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
