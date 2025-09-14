В США санкции против РФ хотят привязать к обязательному законопроекту о финансировании работы федерального правительства

Линдси Грэм. Фото: УНИАН

Сенатор-республиканец Линдси Грэм и конгрессмен-республиканец Брайан Фицпатрик заявили, что будут призывать коллег привязать законопроект о строгих санкциях против России к обязательному для принятия законопроекту о финансировании работы федерального правительства. Санкции намерены ввести за отказ Москвы от переговоров по миру в Украине.

Также сюда войдут вторичные санкции против Индии и Китая за покупку российской нефти.

Издание пишет, что лидеры Сената и Палаты представителей пока воздерживаются от вынесения документа на голосование, поскольку президент Дональд Трамп не спешит вводить новые санкции против России. Вместо этого он отдает предпочтение введению пошлин на товары из Индии, второго после Китая крупнейшего покупателя российской нефти.

Обязательный к принятию финансовый законопроект, известный как резолюция о продлении финансирования (Continuing Resolution, CR), может дать инициаторам шанс продвинуть санкционный пакет.

"На этой неделе мы будем призывать коллег из обеих партий присоединиться к нам, чтобы продвинуть это законодательство и встать на защиту свободы от тирании. Время имеет решающее значение", — говорится в заявлении Грэма и Фицпатрика.

Белый дом пока не прокомментировал намерение законодателей добиться включения санкций в резолюцию о продлении финансирования.

Напомним, вчера президент Украины Владимир Зеленский призвал всех партнеров предпринять решительные шаги для остановки России.

Трамп 13 сентября ввел новые ограничения против компаний, которые помогали России обходить санкции. Среди перечня — китайские и турецкие компании.