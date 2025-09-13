Зеленский призвал партнеров усилить санкции против России

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Зеленский/Telegram

Президент Украины Владимир Зеленский призвал всех партнеров предпринять решительные шаги для остановки российской военной машины. Он отметил необходимость усиления санкций и тарифной политики, которая станет сигналом для мира и аргументом в пользу мира.

Об этом Зеленский сообщил в официальном Telegram-канале в субботу, 13 сентября.

Реклама

Читайте также:

Призыв к партнерам относительно санкций

Зеленский подчеркнул, что война России против Украины — это личная война Владимира Путина, и все страны это понимают. Он отметил, что атаки российских дронов против Польши — это также часть этой войны, и это предупреждение не только для поляков, а для всей Европы. Президент подчеркнул, что дроны России способны преодолеть значительно большее расстояние, что создает риски для многих стран.

"Каждый, кто хочет завершения этой войны, должен сделать то, что нужно для остановки российской машины войны. Рассчитываем на сильные шаги Соединенных Штатов, вместе со всеми, — сильную санкционно-тарифную политику", — заявил Зеленский.

Он обратил внимание, что эта война длится очень долго и базируется на ресурсах, которые Россия использует для финансирования агрессии. Это, по его словам, российская нефть, газ, уран и другие ресурсы, которые приносят прибыль Кремлю. Зеленский подчеркнул, что партнеры должны прекратить искать оправдания для отсрочки санкций.

"Прошу всех партнеров перестать искать оправдания, почему не вводить те или иные санкции — всех: и Европу, и Соединенные Штаты, и страны "Семерки", и страны "Двадцатки"",— отметил президент.

Глава государства заявил, что мир — это путь, который всем нужно пройти, и санкции являются неотъемлемой его частью. По его мнению, если Путин не хочет мира, к нему нужно принудить. Зеленский добавил, что война завершится только тогда, когда Путин потеряет возможность ее продолжать.

"Война Путина завершится, когда он — именно он — не сможет ее продолжать", — подытожил он.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул: ситуация на фронте остается контролируемой, несмотря на сложные условия и численное преимущество противника.

Ранее мы также информировали, что глава государства заявил о способности Украины наносить дальнобойные удары в ответ на атаки России.