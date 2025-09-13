Зеленский: мы контролируем фронт, а заявления о продвижении войск РФ - ложь

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Зеленский/Telegram

Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что ситуация на фронте остается под контролем, несмотря на сложности и численное превосходство врага. Он опроверг упреки о продвижении российских войск на востоке, назвав их частью кампании дезинформации.

Об этом Зеленский сообщил в официальном Telegram-канале в субботу, 13 сентября.

Зеленский отметил, что ситуация на поле боя сложная из-за большого количества врага, беспилотников и смены технологий. По его словам, ВСУ вынуждены постоянно адаптировать работу средств РЭБ, чтобы эффективно противодействовать новым типам дронов. Президент подчеркнул, что украинские силы продолжают удерживать фронт под контролем.

"Очень важно понимать прежде всего: мы контролируем фронт", — подчеркнул глава государства.

Он также заявил, что распространенные утверждения об успехах РФ на востоке не соответствуют действительности. Президент отметил, что россияне сильнее в дезинформации, чем в реальных боевых действиях, и хотя их группировка на востоке остается мощной, она действует в тяжелых условиях. Зеленский призвал граждан не поддаваться панике из-за российских информационных вбросов.

"Упреки относительно того, что Россия продвигается по востоку, абсолютно лишние... То, что я слышал: как они продвигаются и что за три месяца они оккупируют восток, — ложь", — заявил президент.

Глава государства подчеркнул, что даже за годы россиянам не удастся достичь заявленных ими целей. Он отметил важность ежедневных консультаций между разведками Украины и союзников, чтобы партнеры имели самую свежую информацию прямо с поля боя. По его мнению, это позволит эффективнее противодействовать дезинформационным кампаниям врага.

"Хотелось бы, чтобы разведки наших партнеров имели ежедневные консультации с разведкой Украины. Прямо с поля боя", — отметил Зеленский.

