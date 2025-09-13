Відео
Польща підняла винищувачі через БпЛА на кордоні з Україною
Головна Новини дня Зеленський відповів на інформацію про просування РФ на сході

Зеленський відповів на інформацію про просування РФ на сході

Ua ru
Дата публікації: 13 вересня 2025 17:53
Зеленський: ми контролюємо фронт, а заяви про просування військ РФ — брехня
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Зеленський/Telegram

Президент України Володимир Зеленський запевнив, що ситуація на фронті залишається під контролем, попри складнощі та чисельну перевагу ворога. Він спростував закиди про просування російських військ на сході, назвавши їх частиною кампанії дезінформації.

Про це Зеленський повідомив в офіційному Telegram-каналі у суботу, 13 вересня.

Читайте також:

Ситуація на фронті

Зеленський зазначив, що ситуація на полі бою складна через велику кількість ворога, безпілотників і зміну технологій. За його словами, ЗСУ змушені постійно адаптувати роботу засобів РЕБ, щоб ефективно протидіяти новим типам дронів. Президент наголосив, що українські сили продовжують утримувати фронт під контролем.

"Дуже важливо розуміти передусім: ми контролюємо фронт", — підкреслив глава держави.

Він також заявив, що поширені твердження про успіхи РФ на сході не відповідають дійсності. Президент зауважив, що росіяни сильніші у дезінформації, ніж у реальних бойових діях, і хоч їхнє угруповання на сході залишається потужним, воно діє у важких умовах. Зеленський закликав громадян не піддаватися паніці через російські інформаційні вкиди.

"Закиди щодо того, що Росія просувається сходом, абсолютно зайві… Те, що я чув: як вони просуваються і що за три місяці вони окупують схід, — брехня", — заявив президент.

Глава держави підкреслив, що навіть за роки росіянам не вдасться досягти заявлених ними цілей. Він наголосив на важливості щоденних консультацій між розвідками України та союзників, щоб партнери мали найсвіжішу інформацію прямо з поля бою. На його думку, це дозволить ефективніше протидіяти дезінформаційним кампаніям ворога.

"Хотілося б, щоб розвідки наших партнерів мали щоденні консультації з розвідкою України. Прямо з поля бою", — зазначив Зеленський.

Нагадаємо, що Зеленський вручив нагороди та Державну премію України імені Олександра Довженка, відзначивши внесок митців у розвиток національного кінематографа.

Раніше ми також інформували, що у Києві відбувся п’ятий Саміт перших леді та джентльменів. Президент Володимир Зеленський підбив підсумки заходу.

Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
