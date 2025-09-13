Відео
Головна Новини дня Зеленський відзначив держнагородами представників кіноіндустрії

Зеленський відзначив держнагородами представників кіноіндустрії

Ua ru
Дата публікації: 13 вересня 2025 16:18
День українського кіно — Зеленський вручив нагороди представникам індустрії
Володимир Зеленський. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський з нагоди Дня українського кіно провів зустріч із представниками галузі. Лідер країни відзначив їх нагородами та Державною премією України імені Олександра Довженка.

Про це президент повідомив у своєму Telegram у суботу, 13 вересня.

Читайте також:

Зеленський вручив нагороди працівникам кіно

Під час урочистої зустрічі президент подякував митцям за вклад у розвиток української культури.

"Щиро вітаю всіх причетних із професійним днем. Сьогодні це не тільки індустрія — це про дещо більше. Найбільша перемога українського кіно: воно є, існує, живе, надихає", — звернувся Зеленський.

Крім того, глава держави натякнув на нову програму для кіноіндустрії, яка дозволить покращити якість та збільшити кількість фільмів українського виробництва.

Також під час зустрічі президент відзначив державними нагородами 37 діячів кінематографа, театру та телебачення. Нагороди присуджено за значний особистий внесок у розвиток українського кіно, заслуги у захисті суверенітету й територіальної цілісності країни, а також за багаторічну сумлінну працю. Загалом 19 митців отримали ордени княгині Ольги та "За заслуги".

Зокрема, орденом "За заслуги" III ступеня посмертно нагороджені режисер і продюсер Віталій Кокошко, актор і телеведучий Максим Неліпа, кінопродюсер Станіслав Притула, актори театру й кіно Олексій Самойленко та Юрій Феліпенко, а також актор Євген Шумілов.

Крім того, 18 діячам вітчизняної кіноіндустрії присвоєно почесні звання "народний артист України", "заслужений артист України", "заслужений діяч мистецтв України" та "заслужений працівник культури України".

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський підбив підсумки п'ятого Саміту перших леді і джентльменів, який пройшов у Києві.

А також ми писали що президент України зустрівся з радниками лідерів ЄС.

Володимир Зеленський артисти нагорода свято державна нагорода
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
