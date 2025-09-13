Відео
Зеленський підсумував Саміт перших леді та джентльменів

Зеленський підсумував Саміт перших леді та джентльменів

Ua ru
Дата публікації: 13 вересня 2025 11:35
Зеленський розповів про Саміт перших леді та джентльменів
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Зеленський/Telegram

У Києві днями відбувся п'ятий Саміт перших леді та джентльменів. Президент України Володимир Зеленський підсумував Саміт та розповів про результати.

Про це глава держави повідомив у суботу, 13 вересня, в Telegram.

Зеленський Саміт
Подружжя Зеленських на Саміті перших леді та джентльменів. Фото: Зеленський/Telegram

Зеленський про п'ятий Саміт перших леді та джентльменів

Президент нагадав, що днями у Києві відбувся вже п’ятий Саміт перших леді та джентльменів — ініціатива першої леді Олени Зеленської, що за кілька років стала справжньою міжнародною платформою.

За словами Зеленського, цьогоріч Саміт уперше тривав два дні й зібрав найбільшу кількість учасників за весь час — представників із 20 країн світу: перших леді та джентльменів, міністрів освіти та їхніх заступників, видатних учителів, науковців і дослідників, лауреатів Нобелівської премії.

Саміт перших леді та джентльменів
Перші леді України Олена Зеленська під час Саміту. Фото: Зеленський/Telegram

Тема цьогорічного Саміту — "Освіта, що моделює світ". Про доступ до навчання навіть у найскладніших умовах, про роль учителів у формуванні поколінь, про інновації та технології в освіті й про те, як вона може стати фундаментом миру та розвитку.

За інформацією лідера України, Саміт особисто підтримали перші леді та джентльмени з Австрії, Данії, Естонії, Литви, Фінляндії, Сербії, Німеччини.

Саміт перших леді та джентльменів
Учасники Саміту перших леді та джентльменів. Фото: Зеленський/Telegram

"Ми вдячні за цей візит і всю підтримку. Для України цей Саміт — доказ, що навіть у час війни ми залишаємося частиною глобального діалогу, разом шукаємо відповіді на виклики. І це важливо", — резюмував Зеленський.

Раніше ми інформували, що у Національному заповіднику "Софія Київська" 10 вересня відбувся ювілейний, п’ятий Саміт перших леді та джентльменів.

Також ми повідомляли, що під час Саміту перших леді та джентльменів Олена Зеленська розповіла, з якими викликами в навчанні зіштовхуються українські діти під час повномасштабної війни.

Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
