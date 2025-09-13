Зеленский рассказал о Саммите первых леди и джентльменов

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Зеленский/Telegram

В Киеве на днях состоялся пятый Саммит первых леди и джентльменов. Президент Украины Владимир Зеленский подытожил Саммит и рассказал о результатах.

Об этом глава государства сообщил в субботу, 13 сентября, в Telegram.

Супруги Зеленские на Саммите первых леди и джентльменов. Фото: Зеленский/Telegram

Зеленский о пятом Саммите первых леди и джентльменов

Президент напомнил, что на днях в Киеве состоялся уже пятый Саммит первых леди и джентльменов — инициатива первой леди Елены Зеленской, которая за несколько лет стала настоящей международной платформой.

По словам Зеленского, в этом году Саммит впервые длился два дня и собрал наибольшее количество участников за все время — представителей из 20 стран мира: первых леди и джентльменов, министров образования и их заместителей, выдающихся учителей, ученых и исследователей, лауреатов Нобелевской премии.

Первые леди Украины Елена Зеленская во время Саммита. Фото: Зеленский/Telegram

Тема нынешнего Саммита — "Образование, моделирующее мир". О доступе к обучению даже в самых сложных условиях, о роли учителей в формировании поколений, об инновациях и технологиях в образовании и о том, как оно может стать фундаментом мира и развития.

По информации лидера Украины, Саммит лично поддержали первые леди и джентльмены из Австрии, Дании, Эстонии, Литвы, Финляндии, Сербии, Германии, Эстонии.

Участники Саммита первых леди и джентльменов. Фото: Зеленский/Telegram

"Мы благодарны за этот визит и всю поддержку. Для Украины этот Саммит — доказательство, что даже во время войны мы остаемся частью глобального диалога, вместе ищем ответы на вызовы. И это важно", — резюмировал Зеленский.

Ранее мы информировали, что в Национальном заповеднике "София Киевская" 10 сентября состоялся юбилейный, пятый Саммит первых леди и джентльменов.

Также мы сообщали, что во время Саммита первых леди и джентльменов Елена Зеленская рассказала, с какими вызовами в обучении сталкиваются украинские дети во время полномасштабной войны.