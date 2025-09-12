Видео
Главная Новости дня Зеленский выступил на Саммите первых леди и джентльменов

Зеленский выступил на Саммите первых леди и джентльменов

Ua ru
Дата публикации 12 сентября 2025 10:26
В Украине проходит Пятый Саммит первых леди и джентльменов
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента Украины

Президент Владимир Зеленский сообщил о проведении в Украине уже пятого Саммита первых леди и джентльменов. Мероприятие собрало гостей из Австрии, Дании, Эстонии, Литвы, Финляндии, Сербии и Германии. Глава государства поблагодарил участников за поддержку Украины в это время.

Об этом сообщила пресс-служба Президента Украины Владимира Зеленского.

Читайте также:

Зеленский поблагодарил страны за поддержку

Главной темой нынешнего саммита стало образование. Как отметил Зеленский, речь идет не только о системе обучения, но и об осознании того, что именно образование способно защищать человечность, предотвращать войны и способствовать укреплению мира.

Президент подчеркнул, что задача каждой страны заключается в сознательной поддержке собственной культуры, системы образования и семейных ценностей на основе уважения к человеку и его достоинству.

По его словам, Украина должна достигать побед не только в сфере права, но и в культуре и образовании.

"Мы должны выигрывать и на поле закона, и на поле культуры, а значит, на поле образования, чтобы иметь преимущество и в дальнейшем в плоскости безопасности. И важно, что мы воспринимаем этот вызов одинаково. Человечность должна победить", — заявил Зеленский.

Отдельно Владимир Зеленский отметил российскую захватническую политику. Он добавил, что в России культивируют насилие, пропаганду и ненависть, и объяснил, почему с Кремлем невозможно договориться о переговорах.

"Россия так учит своих людей в школах, в спортивных кружках, в университетах, во многих семьях и в продуктах массовой культуры. Это большой урок для всех нас, кто хочет защиту от России и иметь гарантию безопасности для наших детей. Пока в российских школах не учат человечности, договоры с Россией не будут работать. Нам всем, соседям, надо заботиться о безопасности. И если Россия будет такой в дальнейшем, нам надо думать, как ограничить влияние России на свою культуру, образование, экономику и на наших детей", — сообщил Владимир Зеленский.

Также президент поделился воспоминаниями о школьных уроках. Он вспомнил, что его учительница была из Монголии и с детства учила школьников уважать друг друга и жить в общем мире.

"Какими разными бы ни были дети, они должны научиться быть европейцами", — подчеркнул президент.

Напомним, первая леди Украины Елена Зеленская ответила, будут ли голливудские звезды присутствовать на Саммите первых леди и джентльменов.

Также Владимир Зеленский вместе с женой Еленой вручили государственные награды некоторым гостям Саммита.

Владимир Зеленский саммит политики война в Украине Саммит первых леди и джентльменов
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
