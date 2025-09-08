Саммит первых леди и джентльменов - Елена Зеленская озвучила количество гостей

Елена Зеленская. Фото: Новини.LIVE

Первая леди Украины Елена Зеленская анонсировала пятый Саммит первых леди и джентльменов, который состоится уже в ближайшие дни в Киеве. Среди гостей мероприятия ожидают увидеть мировых лидеров и звезд Голливуда.

Об этом супруга президента сообщила в комментарии Новини.LIVE во время пресс-конференции в понедельник, 8 сентября.

Реклама

Читайте также:

Зеленская рассказала о гостях Саммита первых леди и джентльменов

По словам первой леди, в этом году среди приглашенных Саммита также есть и звезды Голливуда. Называть имена возможных гостей Зеленская не стала, ведь еще не все гости дали окончательный ответ относительно своего присутствия.

Также стало известно, что в Киев приедут семь первых леди.

"В этом году у нас были приглашения для всех. К сожалению, не знаем пока, кто действительно приедет. Есть несколько имен, которые под вопросом, но надеемся, что они все же приедут. Относительно первых леди — в этом году приедет семь и надеюсь, что это количество не уменьшится",— сообщила первая леди.

Напомним, ранее Елена Зеленская сообщила тему пятого Саммита первых леди и джентльменов в Киеве. Нынешняя встреча будет сосредоточена на образовании.

А также Елена Зеленская анонсировала встречу с первой леди США Меланией Трамп уже в этом месяце.