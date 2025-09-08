Елена Зеленская проведет встречу с Меланией Трамп — что известно

Елена Зеленская. Фото: Новини.LIVE

Первая леди Украины Елена Зеленская анонсировала свою встречу с женой лидера Соединенных Штатов Америки Меланией Трамп. Это произойдет во время Ассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке.

Об этом Елена Зеленская рассказала на пресс-конференции, посвященной Пятому Саммиту первых леди и джентльменов в понедельник, 8 сентября.

Встреча Зеленской с Меланией Трамп

Зеленская отметила, что Мелания Трамп получила приглашение на Пятый Саммит первых леди и джентльменов, который состоится в Киеве 11 сентября, однако она не сможет присутствовать.

"Но мы планируем встречу во время Генассамблеи ООН в Нью-Йорке в конце этого месяца. Я думаю, что темы, которые сегодня будут обсуждаться в Киеве, также станут темами для обсуждения в Нью-Йорке", — рассказала первая леди Украины.

Известно, что в этом году Саммит будет посвященной теме образования.

