Головна Новини дня Зеленська анонсувала зустріч із Меланією Трамп — де та коли

Зеленська анонсувала зустріч із Меланією Трамп — де та коли

Ua ru
Дата публікації: 8 вересня 2025 14:05
Олена Зеленська проведе зустріч з Меланією Трамп — що відомо
Олена Зеленська. Фото: Новини.LIVE

Перша леді України Олена Зеленська анонсувала свою зустріч з дружиною лідера Сполучених Штатів Америки Меланією Трамп. Це станеться під час Асамблеї Організації Обʼєднаних Націй у Нью-Йорку.

Про це Олена Зеленська розповіла на пресконференції, присвяченій Пʼятому Саміту перших леді та джентльменів у понеділок, 8 вересня.

Читайте також:

Зустріч Зеленської з Меланією Трамп

Зеленська зазначила, що Меланія Трамп отримала запрошення на Пʼятий Саміт перших леді та джентльменів, який відбудеться в Києві 11 вересня, однак вона не зможе бути присутня. 

"Але ми плануємо зустріч під час Генасамблеї ООН в Нью-Йорку в кінці цього місяця. Я думаю, що теми, які сьогодні будуть обговорюватися в Києві, також стануть темами для обговорення у Нью-Йорку", — розповіла перша леді України.

Відомо, що цього року Саміт буде присвяченій темі освіти. 

Нагадаємо, у липні Зеленська розповіла, що у Києві у вересні відбудеться Саміт перших леді та джентльменів. Вона назвала, що обговорюватимуть.

А нещодавно повідомлялося, що фундація Зеленської створює в Україні безпечні освітні простори

 

США Олена Зеленська Україна Нью-Йорк Меланія Трамп
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
