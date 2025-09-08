Олена Зеленська проведе зустріч з Меланією Трамп — що відомо

Олена Зеленська. Фото: Новини.LIVE

Перша леді України Олена Зеленська анонсувала свою зустріч з дружиною лідера Сполучених Штатів Америки Меланією Трамп. Це станеться під час Асамблеї Організації Обʼєднаних Націй у Нью-Йорку.

Про це Олена Зеленська розповіла на пресконференції, присвяченій Пʼятому Саміту перших леді та джентльменів у понеділок, 8 вересня.

Зустріч Зеленської з Меланією Трамп

Зеленська зазначила, що Меланія Трамп отримала запрошення на Пʼятий Саміт перших леді та джентльменів, який відбудеться в Києві 11 вересня, однак вона не зможе бути присутня.

"Але ми плануємо зустріч під час Генасамблеї ООН в Нью-Йорку в кінці цього місяця. Я думаю, що теми, які сьогодні будуть обговорюватися в Києві, також стануть темами для обговорення у Нью-Йорку", — розповіла перша леді України.

Відомо, що цього року Саміт буде присвяченій темі освіти.

