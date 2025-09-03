Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube TikTok TikTok Telegram Telegram Google News Google News Viber Viber Google News Spotify Instagram Instagram SoundCloud SoundCloud Facebook Facebook RSS RSS
Головна Новини дня В Україні облаштовують безпечні простори для навчання — деталі

В Україні облаштовують безпечні простори для навчання — деталі

Ua ru
Дата публікації: 3 вересня 2025 13:22
Фундація Зеленської будує укриття для навчання дітей - що відомо
Перша леді відвідала укриття на Чернігівщині. Фото: Фундація Зеленської

Фундація першої леді Олени Зеленської облаштовує в Україні безпечні простори для навчання. Вже створено 30 таких укриттів, з них 10 — на Чернігівщині.

Про це повідомляє преслужба Фундації Зеленської.

Реклама
Читайте також:
укриття
Простір для дітей в укритті. Фото: Фундація Зеленської

Зеленська відвідала укриття на Чернігівщині

Зазначається, що Зеленська разом з командою відвідала чотири відновлені та облаштовані укриття у школах і садочках Чернігівщини. 

Реклама

"Укриття особливо важливі для Чернігівщини — регіону, який із перших днів повномасштабного вторгнення перебуває під масованими обстрілами та пережив окупацію. Попри це, тут відновлюють школи та садочки, щоб діти могли продовжувати навчання у безпечних умовах. Для місцевих громад облаштоване укриття — гарантія того, що шкільне життя може тривати навіть за постійної загрози", — йдеться в повідомленні.

укриття для дітей
Укриття для дітей. Фото: Фундація Зеленської

У відновлених укриттях передбачені зони для навчання, відпочинку та ігор. Об’єкти повністю безбар’єрні: вхід обладнаний спеціальним механізмом для заїзду на кріслах колісних. У дитячих садочках створюють окремі кімнати з ліжками для відпочинку. Такі укриття мають подвійне призначення: тут не лише відбуваються уроки, а й проводяться позашкільні активності. 

Реклама
дснс
Рятувальники провели бесіду з дітьми. Фото: Фундація Зеленської

"Сьогодні, коли сирена часто замінює дзвоник, діти мають право залишатися учнями, а не тільки свідками війни. Кожен безпечний та облаштований простір дає їм шанс на навчання, розвиток, спілкування з друзями та відчуття нормального життя", — зазначила Зеленська.

До візиту Зеленської долучилися представники дипломатичного корпусу: Посол Латвійської Республіки в Україні Андрейс Пілдеговічс, тимчасова повірена у справах Посольства Фінляндії в Україні, заступниця голови місії Мер’я Лахтінен і тимчасовий повірений у справах Посольства Португалії в Україні, заступник голови місії Педро Форбс Лемос. 

діти сплять
Діти сплять в укритті. Фото: Фундація Зеленської

Чотири укриття, які відвідали на Чернігівщині, вдалося відремонтувати й облаштувати за підтримки уряду Аландських островів, латвійського фонду Ziedot.lv та Bosch Group. 

діти вчаться
Діти навчаються в укриттях. Фото: Фундація Зеленської

Перша леді відвідала "Школу Супергероїв"

У рамках поїздки перша леді України з командою Фундації Олени Зеленської також відвідала освітній простір ДУ "Школа Супергероїв" у Чернігові, що повноцінно запрацював із початком цього навчального року. 

Його створення профінансувала Фундація Олени Зеленської за підтримки міжнародного партнера Португальського Інституту Камоеша. Освітній простір, що працює на базі обласної дитячої лікарні, охопив навчанням 400 дітей упродовж цього року.

Простір облаштовано трьома класами — для учнів початкової, середньої та старшої школи, а також кабінет ментального здоров’я та окрема зона для занять із дошкільнятами. 

Нагадаємо, нещодавно повідомлялося, скільки закладів освіти в Одесі забезпечені укриттями. На початку повномасштабного вторгнення в місті було лише дві школи, в яких був доступ до укриттів.

Також ми писали, хто гальмує будівництво укриттів у столиці. Адже у Києві досі зберігається критична нестача захисних споруд.

діти Олена Зеленська Чернігівська область війна в Україні укриття
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації