Фонд Зеленской строит укрытие для обучения детей - что известно

Первая леди посетила укрытие на Черниговщине.

Фонд первой леди Елены Зеленской обустраивает в Украине безопасные пространства для обучения. Уже создано 30 таких укрытий, из них 10 — на Черниговщине.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда Зеленской.

Пространство для детей в укрытии.

Зеленская посетила укрытие на Черниговщине

Отмечается, что Зеленская вместе с командой посетила четыре восстановленные и обустроенные укрытия в школах и садиках Черниговщины.

"Укрытия особенно важны для Черниговщины — региона, который с первых дней полномасштабного вторжения находится под массированными обстрелами и пережил оккупацию. Несмотря на это, здесь восстанавливают школы и садики, чтобы дети могли продолжать обучение в безопасных условиях. Для местных общин обустроенное укрытие — гарантия того, что школьная жизнь может продолжаться даже при постоянной угрозе", — говорится в сообщении.

Укрытие для детей.

В восстановленных укрытиях предусмотрены зоны для обучения, отдыха и игр. Объекты полностью безбарьерные: вход оборудован специальным механизмом для заезда на креслах колесных. В детских садах создают отдельные комнаты с кроватями для отдыха. Такие укрытия имеют двойное назначение: здесь не только проходят уроки, но и проводятся внешкольные активности.

Спасатели провели беседу с детьми.

"Сегодня, когда сирена часто заменяет звонок, дети имеют право оставаться учениками, а не только свидетелями войны. Каждое безопасное и обустроенное пространство дает им шанс на обучение, развитие, общение с друзьями и ощущение нормальной жизни", — отметила Зеленская.

К визиту Зеленской присоединились представители дипломатического корпуса: Посол Латвийской Республики в Украине Андрейс Пилдеговичс, временный поверенный в делах Посольства Финляндии в Украине, заместитель главы миссии Мерья Лахтинен и временный поверенный в делах Посольства Португалии в Украине, заместитель главы миссии Педро Форбс Лемос.

Дети спят в укрытии.

Четыре укрытия, которые посетили на Черниговщине, удалось отремонтировать и обустроить при поддержке правительства Аландских островов, латвийского фонда Ziedot.lv и Bosch Group.

Дети учатся в укрытиях.

Первая леди посетила "Школу Супергероев"

В рамках поездки первая леди Украины с командой Фонда Елены Зеленской также посетила образовательное пространство ГУ "Школа Супергероев" в Чернигове, которое полноценно заработало с началом этого учебного года.

Его создание профинансировала Фонд Елены Зеленской при поддержке международного партнера Португальского Института Камоэша. Образовательное пространство, работающее на базе областной детской больницы, охватило обучением 400 детей в течение этого года.

Пространство оборудовано тремя классами — для учеников начальной, средней и старшей школы, а также кабинет ментального здоровья и отдельная зона для занятий с дошкольниками.

Напомним, недавно сообщалось, сколько учебных заведений в Одессе обеспечены укрытиями. В начале полномасштабного вторжения в городе было только две школы, в которых был доступ к укрытиям.

Также мы писали, кто тормозит строительство укрытий в столице. Ведь в Киеве до сих пор сохраняется критическая нехватка защитных сооружений.