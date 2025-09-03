Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня В Украине обустраивают безопасные пространства для обучения

В Украине обустраивают безопасные пространства для обучения

Ua ru
Дата публикации 3 сентября 2025 13:22
Фонд Зеленской строит укрытие для обучения детей - что известно
Первая леди посетила укрытие на Черниговщине. Фото: Фонд Зеленской

Фонд первой леди Елены Зеленской обустраивает в Украине безопасные пространства для обучения. Уже создано 30 таких укрытий, из них 10 — на Черниговщине.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда Зеленской.

Реклама
Читайте также:
укриття
Пространство для детей в укрытии. Фото: Фонд Зеленской

Зеленская посетила укрытие на Черниговщине

Отмечается, что Зеленская вместе с командой посетила четыре восстановленные и обустроенные укрытия в школах и садиках Черниговщины.

"Укрытия особенно важны для Черниговщины — региона, который с первых дней полномасштабного вторжения находится под массированными обстрелами и пережил оккупацию. Несмотря на это, здесь восстанавливают школы и садики, чтобы дети могли продолжать обучение в безопасных условиях. Для местных общин обустроенное укрытие — гарантия того, что школьная жизнь может продолжаться даже при постоянной угрозе", — говорится в сообщении.

укриття для дітей
Укрытие для детей. Фото: Фонд Зеленской

В восстановленных укрытиях предусмотрены зоны для обучения, отдыха и игр. Объекты полностью безбарьерные: вход оборудован специальным механизмом для заезда на креслах колесных. В детских садах создают отдельные комнаты с кроватями для отдыха. Такие укрытия имеют двойное назначение: здесь не только проходят уроки, но и проводятся внешкольные активности.

дснс
Спасатели провели беседу с детьми. Фото: Фонд Зеленской

"Сегодня, когда сирена часто заменяет звонок, дети имеют право оставаться учениками, а не только свидетелями войны. Каждое безопасное и обустроенное пространство дает им шанс на обучение, развитие, общение с друзьями и ощущение нормальной жизни", — отметила Зеленская.

К визиту Зеленской присоединились представители дипломатического корпуса: Посол Латвийской Республики в Украине Андрейс Пилдеговичс, временный поверенный в делах Посольства Финляндии в Украине, заместитель главы миссии Мерья Лахтинен и временный поверенный в делах Посольства Португалии в Украине, заместитель главы миссии Педро Форбс Лемос.

діти сплять
Дети спят в укрытии. Фото: Фонд Зеленской

Четыре укрытия, которые посетили на Черниговщине, удалось отремонтировать и обустроить при поддержке правительства Аландских островов, латвийского фонда Ziedot.lv и Bosch Group.

діти вчаться
Дети учатся в укрытиях. Фото: Фонд Зеленской

Первая леди посетила "Школу Супергероев"

В рамках поездки первая леди Украины с командой Фонда Елены Зеленской также посетила образовательное пространство ГУ "Школа Супергероев" в Чернигове, которое полноценно заработало с началом этого учебного года.

Его создание профинансировала Фонд Елены Зеленской при поддержке международного партнера Португальского Института Камоэша. Образовательное пространство, работающее на базе областной детской больницы, охватило обучением 400 детей в течение этого года.

Пространство оборудовано тремя классами — для учеников начальной, средней и старшей школы, а также кабинет ментального здоровья и отдельная зона для занятий с дошкольниками.

Напомним, недавно сообщалось, сколько учебных заведений в Одессе обеспечены укрытиями. В начале полномасштабного вторжения в городе было только две школы, в которых был доступ к укрытиям.

Также мы писали, кто тормозит строительство укрытий в столице. Ведь в Киеве до сих пор сохраняется критическая нехватка защитных сооружений.

дети Елена Зеленская Черниговская область война в Украине укрытия
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации