Саміт перших леді та джентльменів — Олена Зеленська озвучила кількість гостей

Олена Зеленська. Фото: instagram.com/olenazelenska_official

Перша леді України Олена Зеленська анонсувала п'ятий Саміт перших леді і джентльменів, який відбудеться вже найближчими днями у Києві. Серед гостей заходу очікують побачити світових лідерів та зірок Голлівуду.

Про це дружина президента повідомила в коментарі Новини.LIVE під час пресконференції у понеділок, 8 вересня.

Зеленська розповіла про гостей Саміту перших леді і джентльменів

За словами першої леді, цього року серед запрошених Саміту також є і зірки Голлівуду. Називати імена можливих гостей Зеленська не стала, адже ще не всі гості дали остаточну відповідь щодо своєї присутності.

Також стало відомо, що до Києва приїдуть сім перших леді.

"Цього року у нас були запрошення для всіх. На жаль, не знаємо поки що, хто дійсно приїде. Є декілька імен, які під питанням, але сподіваємося, що вони все ж таки приїдуть. Щодо перших леді — цього року приїде сім і сподіваюсь, що ця кількість не зменшиться", — повідомила перша леді.

Нагадаємо, раніше Олена Зеленська повідомила тему п'ятого Саміту перших леді і джентльменів у Києві. Цьогорічна зустріч буде зосереджена на освіті.

А також Олена Зеленська анонсувала зустріч із першою леді США Меланією Трамп вже цього місяця.