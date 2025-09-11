Зеленский вручил государственные награды первым леди Финляндии и Эстонии и первому джентльмену Дании

Супруги Зеленские с первыми леди Финляндии и Эстонии и первым джентльменом Дании. Фото: ОП

Первые леди Финляндии и Эстонии Сюзанн Элизабет Иннес-Стубб и Сирье Карис и первый джентльмен Дании Мартин Бо Тенберг получили государственные награды от президента Украины и его жены Владимира и Елены Зеленских. Иностранные гости приехали в Украину на пятый Саммит первых леди и джентльменов.

Об этом Зеленский сообщил в Telegram.

Мартин Бо Тенберг получил орден князя Ярослава Мудрого V степени. А Сюзанн Элизабет Иннес-Стубб и Сирье Карис награждены орденами княгини Ольги I степени.

Глава украинского государства отметил, что Дания, Финляндия, Эстония — страны, чьи люди и правительства с первых дней полномасштабной войны поддерживают Украину.

Вручение награды Сирье Карис. Фото: Офис президента

"Сегодня вместе вручили государственные награды первым леди Финляндии и Эстонии и первому джентльмену Дании — настоящим друзьям, которые стоят рядом с нашим народом.

Зеленский вручает награду Мартину Бо Тенбергу. Фото: Офис президента

Для нас это символ настоящего партнерства и большого доверия", — заявил он.

Сюзанн Элизабет Иннес-Стубб получила награду от украинского президента. Фото: Офис президента

Зеленский поблагодарил за внимание к украинскому народу и поддержку.

Напомним, что 10 сентября в Киеве стартовал пятый Саммит первых леди и джентльменов под лозунгом "Образование, моделирующее мир".

Также мы рассказывали о ключевой теме нынешнего Саммита первых леди и джентльменов в Киеве.