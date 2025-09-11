Зеленский вручил государственные награды первым леди Финляндии и Эстонии и первому джентльмену Дании

Саммит леди и джентльменов — кто получил награды от Зеленских
Первые леди Финляндии и Эстонии Сюзанн Элизабет Иннес-Стубб и Сирье Карис и первый джентльмен Дании Мартин Бо Тенберг получили государственные награды от президента Украины и его жены Владимира и Елены Зеленских. Иностранные гости приехали в Украину на пятый Саммит первых леди и джентльменов.
Об этом Зеленский сообщил в Telegram.
Заявление Зеленского
Мартин Бо Тенберг получил орден князя Ярослава Мудрого V степени. А Сюзанн Элизабет Иннес-Стубб и Сирье Карис награждены орденами княгини Ольги I степени.
Глава украинского государства отметил, что Дания, Финляндия, Эстония — страны, чьи люди и правительства с первых дней полномасштабной войны поддерживают Украину.
"Сегодня вместе вручили государственные награды первым леди Финляндии и Эстонии и первому джентльмену Дании — настоящим друзьям, которые стоят рядом с нашим народом.
Для нас это символ настоящего партнерства и большого доверия", — заявил он.
Зеленский поблагодарил за внимание к украинскому народу и поддержку.
Напомним, что 10 сентября в Киеве стартовал пятый Саммит первых леди и джентльменов под лозунгом "Образование, моделирующее мир".
Также мы рассказывали о ключевой теме нынешнего Саммита первых леди и джентльменов в Киеве.
