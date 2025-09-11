Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоКино и сериалыГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Саммит леди и джентльменов — кто получил награды от Зеленских

Саммит леди и джентльменов — кто получил награды от Зеленских

Ua ru
Дата публикации 11 сентября 2025 21:39
Зеленский вручил государственные награды первым леди Финляндии и Эстонии и первому джентльмену Дании
Супруги Зеленские с первыми леди Финляндии и Эстонии и первым джентльменом Дании. Фото: ОП

Первые леди Финляндии и Эстонии Сюзанн Элизабет Иннес-Стубб и Сирье Карис и первый джентльмен Дании Мартин Бо Тенберг получили государственные награды от президента Украины и его жены Владимира и Елены Зеленских. Иностранные гости приехали в Украину на пятый Саммит первых леди и джентльменов.

Об этом Зеленский сообщил в Telegram.

Реклама
Читайте также:

Заявление Зеленского

Мартин Бо Тенберг получил орден князя Ярослава Мудрого V степени. А Сюзанн Элизабет Иннес-Стубб и Сирье Карис награждены орденами княгини Ольги I степени.

Глава украинского государства отметил, что Дания, Финляндия, Эстония — страны, чьи люди и правительства с первых дней полномасштабной войны поддерживают Украину.

нагорода
Вручение награды Сирье Карис. Фото: Офис президента

"Сегодня вместе вручили государственные награды первым леди Финляндии и Эстонии и первому джентльмену Дании — настоящим друзьям, которые стоят рядом с нашим народом.

перший джентльмен Данії
Зеленский вручает награду Мартину Бо Тенбергу. Фото: Офис президента

Для нас это символ настоящего партнерства и большого доверия", — заявил он.

естонія перша леді
Сюзанн Элизабет Иннес-Стубб получила награду от украинского президента. Фото: Офис президента

Зеленский поблагодарил за внимание к украинскому народу и поддержку.

Напомним, что 10 сентября в Киеве стартовал пятый Саммит первых леди и джентльменов под лозунгом "Образование, моделирующее мир".

Также мы рассказывали о ключевой теме нынешнего Саммита первых леди и джентльменов в Киеве.

Владимир Зеленский Эстония Елена Зеленская Дания Финляндия награда саммит
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации