Головна Новини дня Саміт леді та джентльменів — хто отримав нагороди від Зеленських

Саміт леді та джентльменів — хто отримав нагороди від Зеленських

Ua ru
Дата публікації: 11 вересня 2025 21:39
Зеленський вручив державні нагороди першим леді Фінляндії та Естонії і першому джентльмену Данії
Термінова новина

Перші леді Фінляндії та Естонії Сюзанн Елізабет Іннес-Стубб та Сір’є Каріс і перший джентльмен Данії Мартін Бо Тенберг отримали державні нагороди від президента України та його дружини Володимира та Олени Зеленських. Іноземні гості приїхали до України на п’ятий Саміт перших леді та джентльменів

Про це Зеленський повідомив у Telegram.

Заява Зеленського

Мартін Бо Тенберг отримав орден князя Ярослава Мудрого V ступеня. А Сюзанн Елізабет Іннес-Стубб та Сір’є Каріс нагороджені орденами княгині Ольги І ступеня.

Глава української держави зазначив, що Данія, Фінляндія, Естонія — країни, чиї люди й уряди від перших днів повномасштабної війни підтримують Україну.

нагорода
Вручення нагороди Сір’є Каріс. Фото: Офіс президента

"Сьогодні разом вручили державні нагороди першим леді Фінляндії та Естонії і першому джентльмену Данії — справжнім друзям, які стоять поруч із нашим народом.  

перший джентльмен Данії
Зеленський вручає нагороду Мартіну Бо Тенбергу. Фото: Офіс президента

Для нас це символ справжнього партнерства й великої довіри", — заявив він.

естонія перша леді
Сюзанн Елізабет Іннес-Стубб отримала нагороду від українського президента. Фото: Офіс президента

Зеленський подякував за увагу до українського народу та підтримку.

Нагадаємо, що 10 вересня в Києві стартував п'ятий Саміт перших леді та джентльменів під гаслом "Освіта, що моделює світ".

Також ми розповідали про ключову тему цьогорічного Саміту перших ледіта джентльменів у Києві.

Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
