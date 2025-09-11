Зеленський вручив державні нагороди першим леді Фінляндії та Естонії і першому джентльмену Данії

Саміт леді та джентльменів — хто отримав нагороди від Зеленських
Перші леді Фінляндії та Естонії Сюзанн Елізабет Іннес-Стубб та Сір’є Каріс і перший джентльмен Данії Мартін Бо Тенберг отримали державні нагороди від президента України та його дружини Володимира та Олени Зеленських. Іноземні гості приїхали до України на п’ятий Саміт перших леді та джентльменів.
Про це Зеленський повідомив у Telegram.
Заява Зеленського
Мартін Бо Тенберг отримав орден князя Ярослава Мудрого V ступеня. А Сюзанн Елізабет Іннес-Стубб та Сір’є Каріс нагороджені орденами княгині Ольги І ступеня.
Глава української держави зазначив, що Данія, Фінляндія, Естонія — країни, чиї люди й уряди від перших днів повномасштабної війни підтримують Україну.
"Сьогодні разом вручили державні нагороди першим леді Фінляндії та Естонії і першому джентльмену Данії — справжнім друзям, які стоять поруч із нашим народом.
Для нас це символ справжнього партнерства й великої довіри", — заявив він.
Зеленський подякував за увагу до українського народу та підтримку.
Нагадаємо, що 10 вересня в Києві стартував п'ятий Саміт перших леді та джентльменів під гаслом "Освіта, що моделює світ".
Також ми розповідали про ключову тему цьогорічного Саміту перших ледіта джентльменів у Києві.
