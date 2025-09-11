У школах України проведуть уроки вчителі з інших країн

П'ятий Саміт перших леді та джентльменів у Києві. Фото: Новини.LIVE

У Києві розпочався п'ятий Саміт перших леді та джентльменів під гаслом "Освіта, що моделює світ". У межах Саміту вчителі з різних куточків світу проведуть уроки в українських школах.

Про це заявила перша леді України Олена Зеленська під час Саміту в Києві, інформують з місця події Новини.LIVE.

Вчителі з інших країн проведуть уроки в школах України

Перша леді України Олена Зеленська повідомила, що в рамках Саміту перших леді та джентльменів вчителі з різних куточків світу проведуть уроки в українських школах.

Олена Зеленського під час п'ятого Саміту перших леді та джентльменів у Києві. Фото: Новини.LIVE

Окрім цього, науковці, письменники, візіонери, перші леді та джентльмени візьмуть участь у 19 подіях — лекціях, інтерактивах, відвідають навчальні та культурні заклади.

П'ятий Саміт перших леді та джентльменів у Києві. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, що 10 вересня в Києві стартував п'ятий Саміт перших леді та джентльменів під гаслом "Освіта, що моделює світ".

Захід, ініційований Оленою Зеленською, присвячений ролі освіти у формуванні особистості, національного соціального капіталу та культури миру.

П'ятий Саміт перших леді та джентльменів у Києві. Фото: Новини.LIVE

Участь у Саміті взяли — перша леді Німеччини Ельке Бюденбендер, перший джентльмен Данії Бо Тенберг, перша леді Литви Діана Науседене, перша леді Фінляндії Сюзанна Іннес-Стубб, перша леді Австрії Доріс Шмідтауер, перша леді Естонії Сір'є Каріс. Також на заході, зокрема, була присутня прем'єрка України Юлія Свириденко та міністр освіти Оксен Лісовий.

Раніше ми інформували, що в Національному заповіднику "Софія Київська" 10 вересня відбувся ювілейний, п'ятий Саміт перших леді та джентльменів.

Також ми розповідали про ключову тему цьогорічного Саміту перших леді та джентльменів у Києві.