У Києві відбувся Саміт перших леді й джентльменів, який присвятили освіті в Україні

Перша леді України Олена Зеленська та міністр освіти Оксен Лісовий. Фото: Новини.LIVE

У Національному заповіднику "Софія Київська" 10 вересня відбувся ювілейний, п’ятий Саміт перших леді та джентльменів. Він був присвячений освіті, а участь в ньому брала перша леді України Олена Зеленська.

Що відбувалося на Саміті у Києві

На Саміт зібрались освітяни, вчителі, міністри, науковці, активісти, іноземці й українці. Олена Зеленська, відкриваючи цей захід, зазначила, особливо у війну питання майбутнього мають велике значення.

"Моделюючи майбутнє, ми завжди спираємося на досить поколінь. Хочу, щоб ви знали, що ви сьогодні не тільки берете участь у великій дипломатичній події, але допомагаєте. Ви допомагаєте нам, українцям, відчувати, що життя в його нормальному сенсі для нас продовжується", — сказала Олена Зеленська.

В рамках Саміту брав участь і міністр освіти України Оксен Лісовий. Головний освітянин акцентував, що Україна робить ставку на освіту навіть там, де, здавалось би, цього зробити не можна.

"Ми говоримо про реформи, які ми проводимо в освіті, і знову ж таки під час війни, не відкладаючи їх на потім. Це важливий і складний процес, і всі ми добре знаємо, як важко робити реформи в нашій з вами сфері, адже вона є доволі консервативною", — зазначив Лісовий.

В рамках Саміту була презентована масштабна міжнародна ініціатива — дослідження "Освіта як інструмент формування особистої стійкості, національного соціального капіталу та культури миру".

Про технічні деталі дослідження розповіла керівниця служби аналітики й моніторингу Офісу Президента Наталія Дмитренко. Вона підкреслила важливість адаптації міжнародних методик до українського контексту, обґрунтування вибору питань і ролі міжнародних партнерів.

Перший заступник МОН Євген Кудрявець представив на Саміті основні факти й цифри за результатами опитувань учнів, батьків і вчителів в Україні.

А потім відбувся міністерський діалог — панельна дискусія під модерацією Андреаса Шляйхера. Перший блок був присвячений рефлексії результатів дослідження, другий — візії освіти для майбутнього.

У панелі взяли участь міністри та заступники міністрів освіти з Данії, Австрії, Естонії, Польщі, Латвії, Литви та України: Крістіна Егелунд (Данія), Крістоф Відеркер (Австрія), Тріін Лаасі-Оіге (Естонія), Анджей Шептицький (Польща), Давіс Мартіньш Даугаветіс (Латвія), Йонас Петкявічюс (Литва) та Оксен Лісовий (Україна).

Захід зосередив увагу на поєднанні міжнародного досвіду та національних реалій для розвитку освітніх політик, які формують не лише знання, а й соціальні, емоційні та цифрові навички, необхідні для стійкості суспільства й культури миру.

