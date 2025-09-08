Саміт перших леді та джентльменів — чи не бояться лідери їхати в Київ

Перша леді України Олена Зеленська. Фото: t.me/FirstLadyOfUkraine

Цього тижня в Україні відбудеться п'ятий Саміт перших леді та джентльменів. Партнери не бояться російських атак і не відмовлялися від візиту до Києва.

Про це заявила Перша леді України Олена Зеленська під час пресконференції 8 вересня, передає кореспондент Новини.LIVE.

Чи впливають обстріли на візити партнерів до України

Перша леді під час пресконференції, присвяченій майбутньому саміту, відповіла, що поки негативних новин про відмови не надходило, але ризики існують.

"Поки що, на щастя, ніяких таких новин до нас не дійшло. Хоча я розумію, що вони ще можуть бути. Але сподіваємося, що всі, хто вирішив їхати, все ж таки приїдуть", — сказала Зеленська.

Вона наголосила, що ключову роль відіграють особисті зустрічі й діалог: багато хто з учасників попередніх самітів став постійними партнерами та навіть співорганізовує окремі події впродовж року.

За словами Першої леді, до підготовки залучені посли та дипломатичний корпус, які ведуть масштабну роботу із запрошеннями й організацією саміту.

Нагадаємо, раніше Олена Зеленська повідомила, що під час Саміту очікують побачити світових лідерів та зірок Голлівуду. Цьогорічний захід буде присвячений темі освіти.

Крім того, Перша леді України анонсувала зустріч із Меланією Трамп. Це станеться під час Асамблеї Організації Обʼєднаних Націй у Нью-Йорку.