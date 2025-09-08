Саммит первых леди и джентльменов — не боятся ли лидеры ехать в Киев

Зеленская ответила, не боятся ли партнеры приезжать в Украину
На этой неделе в Украине состоится пятый Саммит первых леди и джентльменов. Партнеры не боятся российских атак и не отказывались от визита в Киев.
Об этом заявила Первая леди Украины Елена Зеленская во время пресс-конференции 8 сентября, передает корреспондент Новини.LIVE.
Влияют ли обстрелы на визиты партнеров в Украину
Первая леди во время пресс-конференции, посвященной предстоящему саммиту, ответила, что пока негативных новостей об отказах не поступало, но риски существуют.
"Пока что, к счастью, никаких таких новостей до нас не дошло. Хотя я понимаю, что они еще могут быть. Но надеемся, что все, кто решил ехать, все же приедут", — сказала Зеленская.
Она подчеркнула, что ключевую роль играют личные встречи и диалог: многие из участников предыдущих саммитов стали постоянными партнерами и даже соорганизуют отдельные события в течение года.
По словам Первой леди, к подготовке привлечены послы и дипломатический корпус, которые ведут масштабную работу с приглашениями и организацией саммита.
Напомним, ранее Елена Зеленская сообщила, что во время Саммита ожидают увидеть мировых лидеров и звезд Голливуда. Нынешнее мероприятие будет посвящено теме образования.
Кроме того, Первая леди Украины анонсировала встречу с Меланией Трамп. Это произойдет во время Ассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке.
