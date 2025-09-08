Видео
Главная Новости дня Зеленская ответила, не боятся ли партнеры приезжать в Украину

Зеленская ответила, не боятся ли партнеры приезжать в Украину

Ua ru
Дата публикации 8 сентября 2025 14:23
Саммит первых леди и джентльменов — не боятся ли лидеры ехать в Киев
Первая леди Украины Елена Зеленская. Фото: Новини.LIVE

На этой неделе в Украине состоится пятый Саммит первых леди и джентльменов. Партнеры не боятся российских атак и не отказывались от визита в Киев.

Об этом заявила Первая леди Украины Елена Зеленская во время пресс-конференции 8 сентября, передает корреспондент Новини.LIVE.

Читайте также:

Влияют ли обстрелы на визиты партнеров в Украину

Первая леди во время пресс-конференции, посвященной предстоящему саммиту, ответила, что пока негативных новостей об отказах не поступало, но риски существуют.

"Пока что, к счастью, никаких таких новостей до нас не дошло. Хотя я понимаю, что они еще могут быть. Но надеемся, что все, кто решил ехать, все же приедут", — сказала Зеленская.

Она подчеркнула, что ключевую роль играют личные встречи и диалог: многие из участников предыдущих саммитов стали постоянными партнерами и даже соорганизуют отдельные события в течение года.

По словам Первой леди, к подготовке привлечены послы и дипломатический корпус, которые ведут масштабную работу с приглашениями и организацией саммита.

Напомним, ранее Елена Зеленская сообщила, что во время Саммита ожидают увидеть мировых лидеров и звезд Голливуда. Нынешнее мероприятие будет посвящено теме образования.

Кроме того, Первая леди Украины анонсировала встречу с Меланией Трамп. Это произойдет во время Ассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке.

Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
