Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоКино и сериалыГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Образование моделирует мир — Зеленская на Саммите первых леди

Образование моделирует мир — Зеленская на Саммите первых леди

Ua ru
Дата публикации 11 сентября 2025 09:01
В Киеве состоялся Саммит первых леди и джентльменов, который посвятили образованию в Украине
Первая леди Украины Елена Зеленская и министр образования Оксен Лисовой. Фото: Новини.LIVE

В Национальном заповеднике "София Киевская" 10 сентября состоялся юбилейный, пятый Саммит первых леди и джентльменов. Он был посвящен образованию, а участие в нем принимала первая леди Украины Елена Зеленская.

Об этом сообщают Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Что происходило на Саммите в Киеве

На Саммит собрались педагоги, учителя, министры, ученые, активисты, иностранцы и украинцы. Елена Зеленская, открывая это мероприятие, отметила, особенно в войну вопросы будущего имеют большое значение.

"Моделируя будущее, мы всегда опираемся на достаточно поколений. Хочу, чтобы вы знали, что вы сегодня не только участвуете в большом дипломатическом событии, но помогаете. Вы помогаете нам, украинцам, чувствовать, что жизнь в ее нормальном смысле для нас продолжается", — сказала Елена Зеленская.

В рамках Саммита принимал участие и министр образования Украины Оксен Лисовой. Главный педагог акцентировал, что Украина делает ставку на образование даже там, где, казалось бы, этого сделать нельзя.

"Мы говорим о реформах, которые мы проводим в образовании, и опять же во время войны, не откладывая их на потом. Это важный и сложный процесс, и все мы хорошо знаем, как трудно делать реформу в нашей с вами сфере, ведь она довольно консервативная", — отметил Лисовой.

В рамках Саммита была представлена масштабная международная инициатива — исследование "Образование как инструмент формирования личной устойчивости, национального социального капитала и культуры мира".

О технических деталях исследования рассказала руководитель службы аналитики и мониторинга Офиса Президента Наталья Дмитренко. Она подчеркнула важность адаптации международных методик к украинскому контексту, обоснования выбора вопросов и роли международных партнеров.

Первый заместитель МОН Евгений Кудрявец представил на Саммите основные факты и цифры по результатам опросов учеников, родителей и учителей в Украине.

А потом состоялся министерский диалог — панельная дискуссия под модерацией Андреаса Шляйхера. Первый блок был посвящен рефлексии результатов исследования, второй — видению образования для будущего.

В панели приняли участие министры и заместители министров образования из Дании, Австрии, Эстонии, Польши, Латвии, Литвы и Украины: Кристина Эгелунд (Дания), Кристоф Видеркер (Австрия), Триин Лааси-Оиге (Эстония), Анджей Шептицкий (Польша), Давис Мартиньш Даугаветис (Латвия), Йонас Петкявичюс (Литва) и Оксен Лисовой (Украина).

Мероприятие сосредоточило внимание на сочетании международного опыта и национальных реалий для развития образовательных политик, которые формируют не только знания, но и социальные, эмоциональные и цифровые навыки, необходимые для устойчивости общества и культуры мира.

Напомним, Елена Зеленская накануне Саммита отмечала, что партнеры не боятся российских атак и не отказывались от визита в Киев.

А еще первая леди анонсировала свою встречу с женой лидера Соединенных Штатов Америки Меланией Трамп. Это произойдет во время Ассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке.

Киев образование МОН Елена Зеленская саммит Оксен Лисовый
Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации