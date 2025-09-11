В Киеве состоялся Саммит первых леди и джентльменов, который посвятили образованию в Украине

Первая леди Украины Елена Зеленская и министр образования Оксен Лисовой. Фото: Новини.LIVE

В Национальном заповеднике "София Киевская" 10 сентября состоялся юбилейный, пятый Саммит первых леди и джентльменов. Он был посвящен образованию, а участие в нем принимала первая леди Украины Елена Зеленская.



Что происходило на Саммите в Киеве

На Саммит собрались педагоги, учителя, министры, ученые, активисты, иностранцы и украинцы. Елена Зеленская, открывая это мероприятие, отметила, особенно в войну вопросы будущего имеют большое значение.

"Моделируя будущее, мы всегда опираемся на достаточно поколений. Хочу, чтобы вы знали, что вы сегодня не только участвуете в большом дипломатическом событии, но помогаете. Вы помогаете нам, украинцам, чувствовать, что жизнь в ее нормальном смысле для нас продолжается", — сказала Елена Зеленская.

В рамках Саммита принимал участие и министр образования Украины Оксен Лисовой. Главный педагог акцентировал, что Украина делает ставку на образование даже там, где, казалось бы, этого сделать нельзя.

"Мы говорим о реформах, которые мы проводим в образовании, и опять же во время войны, не откладывая их на потом. Это важный и сложный процесс, и все мы хорошо знаем, как трудно делать реформу в нашей с вами сфере, ведь она довольно консервативная", — отметил Лисовой.

В рамках Саммита была представлена масштабная международная инициатива — исследование "Образование как инструмент формирования личной устойчивости, национального социального капитала и культуры мира".

О технических деталях исследования рассказала руководитель службы аналитики и мониторинга Офиса Президента Наталья Дмитренко. Она подчеркнула важность адаптации международных методик к украинскому контексту, обоснования выбора вопросов и роли международных партнеров.

Первый заместитель МОН Евгений Кудрявец представил на Саммите основные факты и цифры по результатам опросов учеников, родителей и учителей в Украине.

А потом состоялся министерский диалог — панельная дискуссия под модерацией Андреаса Шляйхера. Первый блок был посвящен рефлексии результатов исследования, второй — видению образования для будущего.

В панели приняли участие министры и заместители министров образования из Дании, Австрии, Эстонии, Польши, Латвии, Литвы и Украины: Кристина Эгелунд (Дания), Кристоф Видеркер (Австрия), Триин Лааси-Оиге (Эстония), Анджей Шептицкий (Польша), Давис Мартиньш Даугаветис (Латвия), Йонас Петкявичюс (Литва) и Оксен Лисовой (Украина).

Мероприятие сосредоточило внимание на сочетании международного опыта и национальных реалий для развития образовательных политик, которые формируют не только знания, но и социальные, эмоциональные и цифровые навыки, необходимые для устойчивости общества и культуры мира.

Напомним, Елена Зеленская накануне Саммита отмечала, что партнеры не боятся российских атак и не отказывались от визита в Киев.

А еще первая леди анонсировала свою встречу с женой лидера Соединенных Штатов Америки Меланией Трамп. Это произойдет во время Ассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке.