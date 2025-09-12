В Україні проходить П’ятий Саміт перших леді та джентльменів

Президент України Володимир Зеленський. Фото: кадр з відео

Президент Володимир Зеленський повідомив про проведення в Україні вже п’ятого Саміту перших леді та джентльменів. Захід зібрав гостей із Австрії, Данії, Естонії, Литви, Фінляндії, Сербії та Німеччини. Глава держави подякував учасникам за підтримку України у цей час.

Новина доповнюється...

Реклама