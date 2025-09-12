Видео
Главная Новости дня Зеленская рассказала об угрозе нехватки знаний во время войны

Зеленская рассказала об угрозе нехватки знаний во время войны

Ua ru
Дата публикации 12 сентября 2025 11:42
Зеленская рассказала об образовательных вызовах во время войны
Первая леди Украины Елена Зеленская. Фото: Новини.LIVE

Первые леди Украины Елена Зеленская рассказала, с какими вызовами в обучении сталкиваются украинские дети во время полномасштабной войны. Она отметила, что из-за войны существует угроза нехватки знаний.

Об этом Елена Зеленская заявила во время пятого Саммита первых леди и джентльменов в Киеве, информируют с места события Новини.LIVE.

Читайте также:

Зеленская о вызовах в обучении во время войны

Елена Зеленская отметила, что сейчас Украине приходится защищать право на образование, а детям учиться в укрытиях.

"Право на образование, право пойти в школу, право посещать вузы, право развиваться — нам, к сожалению, также приходится ежедневно физически защищать. Вы могли слышать, можете увидеть, что сейчас в Украине строятся и функционируют подземные школы. Потому что во многих наших городах тревоги настолько частые, непрерывные, что дети должны практически учиться в укрытии", — отметила первая леди.

Олена Зеленська
Первая леди Украины Елена Зеленская. Фото: Новини.LIVE

Кроме того, Елена Зеленская подчеркнула важность образования, критического мышления, расширения осведомленности.

"Образовательные вызовы существуют не только там, где есть физическая угроза, к сожалению, есть угроза недостатка знаний. Там, где есть пробелы в образовании, они легко заполняются дезинформацией. Следующий шаг — манипуляция. И в решениях и даже волеизъявлениях многих людей недостаток знаний может нести катастрофические последствия. Некачественное образование или его отсутствие вызывают не только ментальную, но и физическую угрозу", — заявила Зеленская.

Также первая леди отметила, что люди с плохим образованием — легкая добыча для тиранов и развязывателей войн.

Недавно Елена Зеленская сообщала, что в рамках Саммита первых леди и джентльменов учителя из разных уголков мира проведут уроки в украинских школах.

Ранее мы информировали, что в Национальном заповеднике "София Киевская" 10 сентября состоялся юбилейный, пятый Саммит первых леди и джентльменов.

Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
