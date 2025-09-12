Зеленська розповіла про освітні виклики під час війни

Перша леді України Олена Зеленська. Фото: Новини.LIVE

Перші леді України Олена Зеленська розповіла, з якими викликами в навчанні зіштовхуються українські діти під час повномасштабної війни. Вона зазначила, що через війну існує загроза нестачі знань.

Про це Олена Зеленська заявила під час п'ятого Саміту перших леді та джентльменів у Києві, інформують з місця події Новини.LIVE.

Зеленська про виклики в навчанні під час війни

Олена Зеленська зазначила, що нині Україні доводиться захищати право на освіту, а дітям навчатися в укриттях.

"Прав на освіту, право піти до школи, право відвідувати виші, право розвиватися — нам, на жаль, також доводиться щоденно фізично захищати. Ви могли чути, можете побачити, що зараз в Україні будуються і функціонують підземні школи. Бо в багатьох наших містах тривоги на стільки часті, безперервні, що діти мають практично вчитися в укритті", — зауважила перша леді.

Крім того, Олена Зеленським наголосила на важливості освіти, критичного мислення, розширення обізнаності.

"Освітні виклики існують не тільки там, де є фізична загроза, на жаль, є загроза нестачі знань. Там, де є прогалини в освіті, вони легко заповнюються дезінформацією. Наступний крок — маніпуляція. І в рішеннях та навіть волевиявленнях багатьох людей брак знань може нести катастрофічні наслідки. Неякісна освіта або її відсутність спричиняють не лише ментальну, але й фізичну загрозу", — заявила Зеленська.

Також перша леді зазначила, що люди з поганою освітою — легка здобич для тиранів та розв'язувачів війн.

Нещодавно Олена Зеленська повідомляла, що у межах Саміту перших леді та джентльменів вчителі з різних куточків світу проведуть уроки в українських школах.

Раніше ми інформували, що в Національному заповіднику "Софія Київська" 10 вересня відбувся ювілейний, п'ятий Саміт перших леді та джентльменів.