Саміт перших леді та джентльменів - Олена Зеленська розповіла про виклики для батьків після нічних обстрілів

Під час спілкування з журналістами перша леді України Олена Зеленська поділилася особистим досвідом, як її сім’я живе в умовах постійних обстрілів. Вона наголосила, що їхня родина, як і мільйони українців, не є винятком із загальної ситуації: часто ночі проходять без сну через ракетні та дронові атаки.

Про це вона повідомила на питання журналістки Новини.LIVE Галини Остаповець під час п’ятого Саміту перших леді та джентльменів на тему "Освіта, що моделює світ" у четвер, 11 вересня.

Олена Зеленська про виклики для батьків

"Мої діти та я — не виключення. Ми разом із ними не спали цю ніч. Минулої ночі вся країна не спала, і мої діти теж. А потім вони пішли до школи та університету", — розповіла Зеленська.

Перша леді зізналася, що хвилюється за безпеку школярів, адже часто уявляє власних дітей у неналежно облаштованих укриттях. Саме тому вона вважає надзвичайно важливим, щоб у навчальних закладах були якісні та безпечні сховища, де діти могли б перебувати спокійно.

Вона також додала, що розуміє всіх батьків, яким після тривожних ночей доводиться зранку будити малечу та відправляти її до школи.

"Дуже шкода будити цих малих, коли вони тільки заснули. Але всі ми сподіваємося виспатися бодай на вихідні", — сказала Зеленська.

Нагадаємо, що під час саміту перші леді Фінляндії та Естонії Сюзанн Елізабет Іннес-Стубб та Сір’є Каріс і перший джентльмен Данії Мартін Бо Тенберг отримали державні нагороди від президента України та його дружини Володимира та Олени Зеленських.

Також ми розповідали про ключову тему цьогорічного Саміту перших леді та джентльменів у Києві.