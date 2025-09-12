Саммит первых леди и джентльменов - Елена Зеленская рассказала о вызовах для родителей после ночных обстрелов

Елена Зеленская. Фото: Новини.LIVE

Во время общения с журналистами первая леди Украины Елена Зеленская поделилась личным опытом, как ее семья живет в условиях постоянных обстрелов. Она подчеркнула, что их семья, как и миллионы украинцев, не является исключением из общей ситуации: часто ночи проходят без сна из-за ракетных и дроновых атак.

Об этом она сообщила на вопросы журналистки Новини.LIVE Галины Остаповец во время пятого Саммита первых леди и джентльменов на тему "Образование, моделирующее мир" в четверг, 11 сентября.

Елена Зеленская о вызовах для родителей

"Мои дети и я — не исключение. Мы вместе с ними не спали эту ночь. Прошлой ночью вся страна не спала, и мои дети тоже. А потом они пошли в школу и университет", — рассказала Зеленская.

Первая леди призналась, что волнуется за безопасность школьников, ведь часто представляет собственных детей в неподобающе обустроенных укрытиях. Именно поэтому она считает чрезвычайно важным, чтобы в учебных заведениях были качественные и безопасные убежища, где дети могли бы находиться спокойно.

Она также добавила, что понимает всех родителей, которым после тревожных ночей приходится утром будить малышей и отправлять их в школу.

"Очень жаль будить этих малышей, когда они только заснули. Но все мы надеемся выспаться хотя бы на выходные", — сказала Зеленская.

