Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусЭксклюзивКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу-бизнесАрмияШоу и звездыЭкономикаПсихологияTravelПромоКино и сериалыГороскопЕвровидениеВалютаВойскоITЗвездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаСегодняМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1ПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистКухняЛайфстайлLifeМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризмДом 2024ЛьвовПолитикаПраздники

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Укрытия должны быть хорошими — Зеленская о безопасности учеников

Укрытия должны быть хорошими — Зеленская о безопасности учеников

Ua ru
Дата публикации 12 сентября 2025 09:13
Саммит первых леди и джентльменов - Елена Зеленская рассказала о вызовах для родителей после ночных обстрелов
Елена Зеленская. Фото: Новини.LIVE

Во время общения с журналистами первая леди Украины Елена Зеленская поделилась личным опытом, как ее семья живет в условиях постоянных обстрелов. Она подчеркнула, что их семья, как и миллионы украинцев, не является исключением из общей ситуации: часто ночи проходят без сна из-за ракетных и дроновых атак.

Об этом она сообщила на вопросы журналистки Новини.LIVE Галины Остаповец во время пятого Саммита первых леди и джентльменов на тему "Образование, моделирующее мир" в четверг, 11 сентября.

Реклама
Читайте также:

Елена Зеленская о вызовах для родителей

"Мои дети и я — не исключение. Мы вместе с ними не спали эту ночь. Прошлой ночью вся страна не спала, и мои дети тоже. А потом они пошли в школу и университет", — рассказала Зеленская.

Первая леди призналась, что волнуется за безопасность школьников, ведь часто представляет собственных детей в неподобающе обустроенных укрытиях. Именно поэтому она считает чрезвычайно важным, чтобы в учебных заведениях были качественные и безопасные убежища, где дети могли бы находиться спокойно.

Она также добавила, что понимает всех родителей, которым после тревожных ночей приходится утром будить малышей и отправлять их в школу.

"Очень жаль будить этих малышей, когда они только заснули. Но все мы надеемся выспаться хотя бы на выходные", — сказала Зеленская.

Напомним, что во время саммита первые леди Финляндии и Эстонии Сюзанн Элизабет Иннес-Стубб и Сирье Карис и первый джентльмен Дании Мартин Бо Тенберг получили государственные награды от президента Украины и его жены Владимира и Елены Зеленских.

Также мы рассказывали о ключевой теме нынешнего Саммита первых леди и джентльменов в Киеве.

образование Елена Зеленская обстрелы саммит война в Украине
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации