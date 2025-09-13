Видео
Ua ru
Дата публикации 13 сентября 2025 16:18
День украинского кино — Зеленский вручил награды представителям индустрии
Владимир Зеленский. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент Украины Владимир Зеленский по случаю Дня украинского кино провел встречу с представителями отрасли. Лидер страны отметил их наградами и Государственной премией Украины имени Александра Довженко.

Об этом президент сообщил в своем Telegram в субботу, 13 сентября.

Читайте также:

Зеленский вручил награды работникам кино

Во время торжественной встречи президент поблагодарил художников за вклад в развитие украинской культуры.

"Искренне поздравляю всех причастных с профессиональным днем. Сегодня это не только индустрия — это о чем-то большем. Самая большая победа украинского кино: оно есть, существует, живет, вдохновляет", — обратился Зеленский.

Кроме того, глава государства намекнул на новую программу для киноиндустрии, которая позволит улучшить качество и увеличить количество фильмов украинского производства.

Также во время встречи президент отметил государственными наградами 37 деятелей кинематографа, театра и телевидения. Награды присуждены за значительный личный вклад в развитие украинского кино, заслуги в защите суверенитета и территориальной целостности страны, а также за многолетний добросовестный труд. Всего 19 художников получили ордена княгини Ольги и "За заслуги".

В частности, орденом "За заслуги" III степени посмертно награждены режиссер и продюсер Виталий Кокошко, актер и телеведущий Максим Нелипа, кинопродюсер Станислав Притула, актеры театра и кино Алексей Самойленко и Юрий Фелипенко, а также актер Евгений Шумилов.

Кроме того, 18 деятелям отечественной киноиндустрии присвоены почетные звания "народный артист Украины", "заслуженный артист Украины", "заслуженный деятель искусств Украины" и "заслуженный работник культуры Украины".

Напомним, ранее Владимир Зеленский подвел итоги пятого Саммита первых леди и джентльменов, который прошел в Киеве.

А также мы писали что президент Украины встретился с советниками лидеров ЕС.

Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
