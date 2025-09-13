День украинского кино — Зеленский вручил награды представителям индустрии

Зеленский отметил госнаградами представителей киноиндустрии
Президент Украины Владимир Зеленский по случаю Дня украинского кино провел встречу с представителями отрасли. Лидер страны отметил их наградами и Государственной премией Украины имени Александра Довженко.
Об этом президент сообщил в своем Telegram в субботу, 13 сентября.
Зеленский вручил награды работникам кино
Во время торжественной встречи президент поблагодарил художников за вклад в развитие украинской культуры.
"Искренне поздравляю всех причастных с профессиональным днем. Сегодня это не только индустрия — это о чем-то большем. Самая большая победа украинского кино: оно есть, существует, живет, вдохновляет", — обратился Зеленский.
Кроме того, глава государства намекнул на новую программу для киноиндустрии, которая позволит улучшить качество и увеличить количество фильмов украинского производства.
Также во время встречи президент отметил государственными наградами 37 деятелей кинематографа, театра и телевидения. Награды присуждены за значительный личный вклад в развитие украинского кино, заслуги в защите суверенитета и территориальной целостности страны, а также за многолетний добросовестный труд. Всего 19 художников получили ордена княгини Ольги и "За заслуги".
В частности, орденом "За заслуги" III степени посмертно награждены режиссер и продюсер Виталий Кокошко, актер и телеведущий Максим Нелипа, кинопродюсер Станислав Притула, актеры театра и кино Алексей Самойленко и Юрий Фелипенко, а также актер Евгений Шумилов.
Кроме того, 18 деятелям отечественной киноиндустрии присвоены почетные звания "народный артист Украины", "заслуженный артист Украины", "заслуженный деятель искусств Украины" и "заслуженный работник культуры Украины".
