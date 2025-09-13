Зеленський закликав партнерів посилити санкції проти Росії

Зеленський закликав до рішучих кроків заради завершення війни
Дата публікації: 13 вересня 2025 18:40
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Зеленський/Telegram
Президент України Володимир Зеленський закликав усіх партнерів вжити рішучих кроків для зупинення російської воєнної машини. Він наголосив на необхідності посилення санкцій і тарифної політики, яка стане сигналом для світу та аргументом на користь миру.
