Зеленський заявив про необхідність коштів для далекобійних ударів по РФ

Володимир Зеленський. Фото: Reuters

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна має змогу завдавати далекобійних ударів у відповідь на атаки Росії. Однак Сили оборони потребують коштів для закупівлі озброєння.

Про це український лідер заявив у своєму Telegram у суботу, 13 вересня.

Зеленський наголосив на необхідності фінансування армії

Глава держави заявив, що Україна мусить давати гідну відповідь на російські атаки. Але для цього необхідно забезпечити належне фінансування для закупівлі озброєння.

"Щоб зупинити 800 "шахедів", треба 1600 інтерсепторів. Вартість одного — 3 тисячі євро. А щоб Росія не хотіла завтра стріляти 800, треба дзеркально відповідати. У нас є свої далекобійні можливості — у нас не вистачає грошей. Це швидкі рішення, які потрібно сьогодні робити. Завтра вони знайдуть іншу зброю", — сказав Зеленський.

Зазначимо, що раніше президент України прокоментував атаку російських дронів по території Польщі та закликав НАТО дати рішучу відповідь на дії РФ.

Крім того, Володимир Зеленський зробив заяву щодо просування окупантів на східному напрямку фронту.