Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакЕксклюзивКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу-бізнесАрміяШоу та зіркиЕкономікаПсихологіяTravelПромоКіно та серіалиГороскопЄвробаченняВалютаВійськоITЗіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаСьогодніМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1ПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономісткухняЛайфстайлLifeМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризмДім 2024ЛьвівПолітикаСвята

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Польща підняла винищувачі через БпЛА на кордоні з Україною
Головна Новини дня Зеленський заявив про необхідність коштів для відповіді Росії

Зеленський заявив про необхідність коштів для відповіді Росії

Ua ru
Дата публікації: 13 вересня 2025 18:04
Зеленський заявив про необхідність коштів для далекобійних ударів по РФ
Володимир Зеленський. Фото: Reuters

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна має змогу завдавати далекобійних ударів у відповідь на атаки Росії. Однак Сили оборони потребують коштів для закупівлі озброєння.

Про це український лідер заявив у своєму Telegram у суботу, 13 вересня.

Реклама
Читайте також:

Зеленський наголосив на необхідності фінансування армії

Глава держави заявив, що Україна мусить давати гідну відповідь на російські атаки. Але для цього необхідно забезпечити належне фінансування для закупівлі озброєння.

"Щоб зупинити 800 "шахедів", треба 1600 інтерсепторів. Вартість одного — 3 тисячі євро. А щоб Росія не хотіла завтра стріляти 800, треба дзеркально відповідати. У нас є свої далекобійні можливості — у нас не вистачає грошей. Це швидкі рішення, які потрібно сьогодні робити. Завтра вони знайдуть іншу зброю", — сказав Зеленський.

Зазначимо, що раніше президент України прокоментував атаку російських дронів по території Польщі та закликав НАТО дати рішучу відповідь на дії РФ.

Крім того, Володимир Зеленський зробив заяву щодо просування окупантів на східному напрямку фронту.

Володимир Зеленський зброя фінанси гроші війна в Україні
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації