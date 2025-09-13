Відео
Польща підняла винищувачі через БпЛА на кордоні з Україною
Головна Новини дня Потрібні відповіді — Зеленський висловився про атаку РФ по Польщі

Потрібні відповіді — Зеленський висловився про атаку РФ по Польщі

Ua ru
Дата публікації: 13 вересня 2025 17:57
Атака російських дронів по Польщі — Зеленський закликав НАТО до відповіді
Володимир Зеленський. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський прокоментував атаку російських дронів по території Польщі. Український лідер вважає, що країни НАТО мають дати рішучу відповідь Кремлю.

Про це президент повідомив у своєму Telegram у суботу, 13 вересня.

Читайте також:

Зеленський закликав НАТО дати відповідь Росії

На думку президента, поява російських безпілотників у повітряному просторі Польщі є чітким сигналом для країн Альянсу проявити рішучість стосовно країни-агресорки.

"Щодо російських дронів над Польщею: я не вважаю, що НАТО провалилося. Всюди, де є НАТО, війни немає. Але коли сьогодні йдуть сигнали такі, треба відповісти. Ми не говоримо, що НАТО потрібно задіяти ту чи іншу зброю. Ніхто не хоче розширення війни, і ми не є членом НАТО. Але потрібні сильні відповіді", — сказав Зеленський.

Глава держави наголосив, що надання зброї для України допоможе убезпечити в тому числі і країни Європи.

"Наприклад, надання Україні відповідної зброї, яку просили спочатку. Чому? Тому що летять дрони, і українці не можуть їх збити, і частина дронів прилітає на територію НАТО. Тож "ми тоді дамо українцям ту зброю, яка долетить — не по дронах, а по заводах, де виробляються ці дрони". Це не про НАТО. Це про Україну", — додав Зеленський.

Нагадаємо, президент України прокоментував інформацію про просування російських військ на сході та назвав ситуацію контрольованою.

А також ми писали, що напередодні Володимир Зеленський провів зустріч із радниками лідерів Євросоюзу.

Володимир Зеленський Польща НАТО дрони війна
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
