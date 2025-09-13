Атака російських дронів по Польщі — Зеленський закликав НАТО до відповіді

Потрібні відповіді — Зеленський висловився про атаку РФ по Польщі
Президент України Володимир Зеленський прокоментував атаку російських дронів по території Польщі. Український лідер вважає, що країни НАТО мають дати рішучу відповідь Кремлю.
Про це президент повідомив у своєму Telegram у суботу, 13 вересня.
Зеленський закликав НАТО дати відповідь Росії
На думку президента, поява російських безпілотників у повітряному просторі Польщі є чітким сигналом для країн Альянсу проявити рішучість стосовно країни-агресорки.
"Щодо російських дронів над Польщею: я не вважаю, що НАТО провалилося. Всюди, де є НАТО, війни немає. Але коли сьогодні йдуть сигнали такі, треба відповісти. Ми не говоримо, що НАТО потрібно задіяти ту чи іншу зброю. Ніхто не хоче розширення війни, і ми не є членом НАТО. Але потрібні сильні відповіді", — сказав Зеленський.
Глава держави наголосив, що надання зброї для України допоможе убезпечити в тому числі і країни Європи.
"Наприклад, надання Україні відповідної зброї, яку просили спочатку. Чому? Тому що летять дрони, і українці не можуть їх збити, і частина дронів прилітає на територію НАТО. Тож "ми тоді дамо українцям ту зброю, яка долетить — не по дронах, а по заводах, де виробляються ці дрони". Це не про НАТО. Це про Україну", — додав Зеленський.
