Атака российских дронов по Польше — Зеленский призвал НАТО к ответу

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал атаку российских дронов по территории Польши. Украинский лидер считает, что страны НАТО должны дать решительный ответ Кремлю.

Об этом президент сообщил в своем Telegram в субботу, 13 сентября.

Зеленский призвал НАТО дать ответ России

По мнению президента, появление российских беспилотников в воздушном пространстве Польши является четким сигналом для стран Альянса проявить решительность по отношению к стране-агрессору.

"Относительно российских дронов над Польшей: я не считаю, что НАТО провалилось. Всюду, где есть НАТО, войны нет. Но когда сегодня идут сигналы такие, надо ответить. Мы не говорим, что НАТО нужно задействовать то или иное оружие. Никто не хочет расширения войны, и мы не являемся членом НАТО. Но нужны сильные ответы", — сказал Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что предоставление оружия для Украины поможет обезопасить в том числе и страны Европы.

"Например, предоставление Украине соответствующего оружия, которое просили сначала. Почему? Потому что летят дроны, и украинцы не могут их сбить, и часть дронов прилетает на территорию НАТО. Поэтому "мы тогда дадим украинцам то оружие, которое долетит — не по дронам, а по заводам, где производятся эти дроны". Это не о НАТО. Это об Украине", — добавил Зеленский.

