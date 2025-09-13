Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусЭксклюзивКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу-бизнесАрмияШоу и звездыЭкономикаПсихологияTravelПромоКино и сериалыГороскопЕвровидениеВалютаВойскоITЗвездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаСегодняМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1ПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистКухняЛайфстайлLifeМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризмДом 2024ЛьвовПолитикаПраздники

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Зеленский ответил на информацию о продвижении РФ на востоке
Главная Новости дня Нужны ответы — Зеленский высказался об атаке РФ по Польше

Нужны ответы — Зеленский высказался об атаке РФ по Польше

Ua ru
Дата публикации 13 сентября 2025 17:57
Атака российских дронов по Польше — Зеленский призвал НАТО к ответу
Владимир Зеленский. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал атаку российских дронов по территории Польши. Украинский лидер считает, что страны НАТО должны дать решительный ответ Кремлю.

Об этом президент сообщил в своем Telegram в субботу, 13 сентября.

Реклама
Читайте также:

Зеленский призвал НАТО дать ответ России

По мнению президента, появление российских беспилотников в воздушном пространстве Польши является четким сигналом для стран Альянса проявить решительность по отношению к стране-агрессору.

"Относительно российских дронов над Польшей: я не считаю, что НАТО провалилось. Всюду, где есть НАТО, войны нет. Но когда сегодня идут сигналы такие, надо ответить. Мы не говорим, что НАТО нужно задействовать то или иное оружие. Никто не хочет расширения войны, и мы не являемся членом НАТО. Но нужны сильные ответы", — сказал Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что предоставление оружия для Украины поможет обезопасить в том числе и страны Европы.

"Например, предоставление Украине соответствующего оружия, которое просили сначала. Почему? Потому что летят дроны, и украинцы не могут их сбить, и часть дронов прилетает на территорию НАТО. Поэтому "мы тогда дадим украинцам то оружие, которое долетит — не по дронам, а по заводам, где производятся эти дроны". Это не о НАТО. Это об Украине", — добавил Зеленский.

Напомним, президент Украины прокомментировал информацию о продвижении российских войск на востоке и назвал ситуацию контролируемой.

А также мы писали, что накануне Владимир Зеленский провел встречу с советниками лидеров Евросоюза.

Владимир Зеленский Польша НАТО дроны
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации