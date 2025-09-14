У США санкції проти РФ хочуть прив’язати до обов’язкового законопроєкту про фінансування роботи федерального уряду

Ліндсі Грем. Фото: УНІАН

Сенатор-республіканець Ліндсі Грем і конгресмен-республіканець Брайан Фіцпатрік заявили, що закликатимуть колег прив'язати законопроєкт про суворі санкції проти Росії до обов'язкового для ухвалення законопроєкту про фінансування роботи федерального уряду. Санкції мають намір запровадити за відмову Москви від переговорів щодо миру в Україні.

Про це повідомляє Reuters.

Реклама

Читайте також:

США готують нові санкції проти РФ — що відомо

Також сюди увійдуть вторинні санкції проти Індії та Китаю за купівлю російської нафти.

Видання пише, що лідери Сенату і Палати представників поки утримуються від винесення документа на голосування, оскільки президент Дональд Трамп не поспішає вводити нові санкції проти Росії. Замість цього він віддає перевагу введенню мит на товари з Індії, другого після Китаю найбільшого покупця російської нафти.

Обов'язковий до ухвалення фінансовий законопроєкт, відомий як резолюція про продовження фінансування (Continuing Resolution, CR), може дати ініціаторам шанс просунути санкційний пакет.

"Цього тижня ми закликатимемо колег з обох партій приєднатися до нас, щоб просунути це законодавство і встати на захист свободи від тиранії. Час має вирішальне значення", — ідеться в заяві Грема і Фіцпатріка.

Білий дім поки що не прокоментував намір законодавців домогтися включення санкцій до резолюції про продовження фінансування.

Нагадаємо, вчора президент України Володимир Зеленський закликав усіх партнерів вжити рішучих кроків для зупинення Росії.

Трамп 13 вересня запровадив нові обмеження проти компаній, які допомагали Росії обходити санкції. Серед переліку китайські та турецькі компанії.