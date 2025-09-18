Дональд Трамп зробив заяву про Путіна — чим незадоволений

Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Ken Cedeno

Президент США Дональд Трамп заявив, що його підвів російський диктатор Володимир Путін у питанні мирного врегулювання в Україні. Американський лідер розраховував швидко закінчити війну.

Про це Дональд Трамп повідомив на спільній пресконференції з прем'єр-міністром Британії Кіром Стармером.

Трамп розчарований Путіним

Трамп заявив, що розраховував швидко завершити війну завдяки своїм відносинам із Путіним, однак він підвів його у цьому питанні.

"Я думав, що швидко закінчу війну в Україні через мої стосунки з Путіним, але він мене підвів", — сказав президент США.

Водночас він додав, що попри це, все "буде зроблено правильно" і війна між Росією та Україною буде завершена.

Також американський лідер наголосив, що лідер Кремля вбиває багатьох, але втрачає ще більше. За його словами, російські військові зазнають втрат значно більше, ніж українські захисники.

Своєю чергою, Кір Стармем заявив, що Путін показав справжнє обличчя і здійснює найбільшу атаку з початку вторгнення — це несе більше кровопролиття та вбивств невинних українців.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський закликав Трампа дати рішучу відповідь Путіну. Український президент вважає, що варто зробити особисті кроки, щоб покласти край війні в Україні.

Крім того, Зеленський розкритикував двосторонній саміт Путіна та Трампа на Алясці. За його словами, російський диктатор отримав те, чого прагнув, а Заходу не варто затягувати із санкціями.