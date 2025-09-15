Відео
Головна Новини дня Трамп вперше назвав Росію агресором у війні з Україною

Трамп вперше назвав Росію агресором у війні з Україною

Ua ru
Дата публікації: 15 вересня 2025 12:40
Трамп вперше назвав Росію агресором у війні та озвучив втрати на полі бою — відео
Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп вперше від початку повномасштабної війни в України визнав Росію країною-агресоркою. Очільник Білого дому озвучив витрати армії РФ на полі бою.

Про це американський лідер заявив під час спілкування з журналістами, передає Forbes.

Читайте також:

Трамп визнав Росію агресором у війні

Відповідаючи на запитання преси, американський президент зазначив, що хоче зупинити вбивства. За його словами, лише за минулий тиждень на полі бою загинули близько восьми тисяч бійців з обох боків.

Він наголосив, що втрати РФ у війні значно більші, адже саме Росія є агресором у цій війні.

"Байден витратив 350 мільярдів, я не витрачаю нічого. Насправді, ми заробляємо, але я хочу зупинити вбивства. Щойно з'явилася інформація, майже 8 тисяч молодих солдатів загинули цього тижня в обох країнах. Трохи більше з Росії. Коли ти агресор,  втрачаєш більше. У війні агресор завжди втрачає більше", — сказав Трамп.

Нагадаємо, під час пресконференції Дональд Трамп також назвав наступні кроки для переговорів з Україною.

Крім того, політологи вважають, що Трамп знайшов спосіб уникнути санкцій проти Росії, щоб не сваритися із кремлівським диктатором Володимиром Путіним.

росія США Дональд Трамп війна в Україні загиблі
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
