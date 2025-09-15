Відео
На фронті зник зв’язок через збій Starlink
Трамп назвав наступний крок для переговорів з Україною

Трамп назвав наступний крок для переговорів з Україною

Ua ru
Дата публікації: 15 вересня 2025 08:59
Трамп зробив заяву щодо переговорів для закінчення війни
Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Ken Cedeno

Президент США Дональд Трамп заявив, що наступним етапом у взаємодії з Україною стануть переговори. Він додав, що наразі не має чіткого плану щодо формату діалогу.

Про це Дональд Трамп заявив під час спілкування із журналістами, повідомляє Forbes

Читайте також:

Трамп повідомив свої плани щодо України

Американський президент заявив, що вважає за потрібне "втрутитись" у переговорний процес через відсутність прогресу. Втім наразі він не назвав конкретного формату для діалогу. 

"Будуть переговори, чи то саміт, чи просто зустріч. Не має значення. Але мені, мабуть, доведеться втрутитися. Вони так ненавидять одне одного, що майже не можуть розмовляти. Вони не здатні розмовляти одне з одним", — заявив Дональд Трамп.

Нагадаємо, у ЗМІ з'явилась інформація від анонімних джерел, що Дональд Трамп нібито змінив свою думку про здатність впливати на кремлівського диктатора Володимира Путіна. Також Трамп поставив умову НАТО через яку він нібито не буде поки що вводити санкції проти Росії. 

переговори Дональд Трамп Україна війна в Україні Росія мирні переговори
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
