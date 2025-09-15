Видео
Трамп назвал следующий шаг для переговоров с Украиной

Дата публикации 15 сентября 2025 08:59
Трамп сделал заявление относительно переговоров для окончания войны
Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Ken Cedeno

Президент США Дональд Трамп заявил, что следующим этапом во взаимодействии с Украиной станут переговоры. Он добавил, что пока не имеет четкого плана относительно формата диалога.

Об этом Дональд Трамп заявил во время общения с журналистами, сообщает Forbes.

Трамп сообщил свои планы относительно Украины

Американский президент заявил, что считает нужным "вмешаться" в переговорный процесс из-за отсутствия прогресса. Впрочем пока он не назвал конкретного формата для диалога.

"Будут переговоры, будь то саммит или просто встреча. Не имеет значения. Но мне, видимо, придется вмешаться. Они так ненавидят друг друга, что почти не могут разговаривать. Они не способны разговаривать друг с другом", — заявил Дональд Трамп.

Напомним, в СМИ появилась информация от анонимных источников, что Дональд Трамп якобы изменил свое мнение о способности влиять на кремлевского диктатора Владимира Путина. Также Трамп поставил условие НАТО из-за которого он якобы не будет пока вводить санкции против России.

Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
