Трамп впервые назвал Россию агрессором в войне и озвучил потери на поле боя — видео

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп впервые с начала полномасштабной войны в Украине признал Россию страной-агрессором. Глава Белого дома озвучил расходы армии РФ на поле боя.

Об этом американский лидер заявил во время общения с журналистами, передает Forbes.

Отвечая на вопросы прессы, американский президент отметил, что хочет остановить убийства. По его словам, только за прошедшую неделю на поле боя погибли около восьми тысяч бойцов с обеих сторон.

Он отметил, что потери РФ в войне значительно больше, ведь именно Россия является агрессором в этой войне.

"Байден потратил 350 миллиардов, я не трачу ничего. На самом деле, мы зарабатываем, но я хочу остановить убийства. Только что появилась информация, почти 8 тысяч молодых солдат погибли на этой неделе в обеих странах. Немного больше из России. Когда ты агрессор, теряешь больше. В войне агрессор всегда теряет больше", — сказал Трамп.

Напомним, во время пресс-конференции Дональд Трамп также назвал следующие шаги для переговоров с Украиной.

Кроме того, политологи считают, что Трамп нашел способ избежать санкций против России, чтобы не ссориться с кремлевским диктатором Владимиром Путиным.