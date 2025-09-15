Видео
Главная Новости дня Трамп впервые назвал Россию агрессором в войне с Украиной

Трамп впервые назвал Россию агрессором в войне с Украиной

Ua ru
Дата публикации 15 сентября 2025 12:40
Трамп впервые назвал Россию агрессором в войне и озвучил потери на поле боя — видео
Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп впервые с начала полномасштабной войны в Украине признал Россию страной-агрессором. Глава Белого дома озвучил расходы армии РФ на поле боя.

Об этом американский лидер заявил во время общения с журналистами, передает Forbes.

Читайте также:

Трамп признал Россию агрессором в войне

Отвечая на вопросы прессы, американский президент отметил, что хочет остановить убийства. По его словам, только за прошедшую неделю на поле боя погибли около восьми тысяч бойцов с обеих сторон.

Он отметил, что потери РФ в войне значительно больше, ведь именно Россия является агрессором в этой войне.

"Байден потратил 350 миллиардов, я не трачу ничего. На самом деле, мы зарабатываем, но я хочу остановить убийства. Только что появилась информация, почти 8 тысяч молодых солдат погибли на этой неделе в обеих странах. Немного больше из России. Когда ты агрессор, теряешь больше. В войне агрессор всегда теряет больше", — сказал Трамп.

Напомним, во время пресс-конференции Дональд Трамп также назвал следующие шаги для переговоров с Украиной.

Кроме того, политологи считают, что Трамп нашел способ избежать санкций против России, чтобы не ссориться с кремлевским диктатором Владимиром Путиным.

россия США Дональд Трамп война в Украине погибшие
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
