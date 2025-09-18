На думку президента США, ЄС може натиснути на Китай митами та припинити купувати російську нафту, що допоможе закінчити війну в Україні

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп у вечірньому інтерв'ю журналістам заявив, що Китай може вплинути на Путіна у питанні припинення агресії проти України. Проте для цього треба Європі натиснути на сам Китай.

Таку заяву Трампа передає FoxNews.

Чим можна натиснути на Китай на думку Трампа

Лідер США вважає, що Європа може застосувати санкції чи підвищити тарифи відносно Китаю і це допоможе закінчити війну в Україні.

"Війна могла б закінчитись, бо Китай найбільший покупець російської нафти. І я думаю, що вони мають інший вплив на Росію також", — сказав Трамп.

При цьому він не забув нагадати, що має "гарні стосунки з Китаєм". Трамп повідомив, що розмовляв з лідером КНР Сі Цзіньпіном і домовився про угоду щодо TikTok.

"Ми близькі до угод з усього. Мої стосунки з Китаєм дуже хороші. Знаєте, у нас є з ними торгівельна угода. Нещодавно була гарна зустріч. Схоже, вони схвалили угоду про TikTok, що принесе США багато грошей, але побачимо як це все спрацює", — сказав президент США.

Трамп зауважив, що якби Європа щось зробила щодо Китаю, то, мабуть, Пекін міг би змусити припинити війну.

"Не можна, щоб Європа купувала нафту в Росії, і я засмучувався через Китай за те саме", — підкреслив Трамп.

Раніше повідомлялось про те, що Трамп дуже розчарований Путіним. Президент США вважає, що диктатор РФ його підвів.

Нагадаємо, Володимир Зеленський закликав Трампа дати рішучу відповідь Путіну. Лідер України вважає, що варто зробити особисті кроки, щоб покласти край агресії РФ.